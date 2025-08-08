CAMBIO DE POSTURA
Ter Stegen suaviza su postura y se aviene a firmar el consentimiento de su informe médico
Marc-André ter Stegen se aviene a firmar el documento con su consentimiento personal para que el Barça envíe el informe de su lesión a la comisión médica de LaLiga. El capitán del Barça ha suavizado su postura y ha dado el primer paso para arreglar sus diferencias con el club, que le ha incoado un expediente disciplinario a raíz de la negativa del portero, acogiéndose a su derecho, de negarse a compartir sus datos personales. Una decisión que ha impedido que su lesión sea analizada por el comité independiente de los médicos del organismo y acuerden, o no, que es un caso de "larga duración", lo que ayudaría al Barça a inscribir a cuatro jugadores. Entre ellos a dos porteros: Joan Garcia, el llamado a sustituirle en la titularidad, y a Wojciech Szczesny, que renovó el contrato.
El meta azulgrana afirma en la última línea del comunicado que ha emitido, una carta abierta a los culés, que está "plenamente dispuesto" a "facilitar la autorización requerida". Ter Stegen apela "al diálogo y la responsabilidad", para solucionar "esta situación de forma constructiva". Una situación en la que ha sido apartado, expedientado y desposeído de la capitanía. El Barça anunció el jueves, después de que el portero acudiera a la ciudad deportiva, que le retiraba "temporalmente" de la representación de la plantilla y que era sustituido por Ronald Araujo, el siguiente en el escalafón.
