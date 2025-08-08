Preocupación por el Barça femenino: cuadrar la cuentas y retener el talento, una operación cada vez más complicada

En la Ciudad Deportiva hay malestar y nerviosismo. Una situación que no es nueva de este verano, pues el año pasado ya había cierta inquietud por un "fin de ciclo", pero que se ha incrementado con la gestión de los últimos meses en cuanto a la estructura del fútbol femenino en la entidad. Diversas fuentes, tanto de la estructura como del vestuario, confiesan a EL PERIÓDICO su "preocupación" por el porvenir de la sección. Cuadrar las cuentas (que afectan al fairplay financiero de toda la entidad) y reorganizar un equipo que cada vez asume más salidas que fichajes, son los principales argumentos para la intranquilidad, además de un debilitamiento de la cantera por las salidas a ligas con más recursos y oportunidades.

Cuadrar los números

Según ha podido saber este medio, una cifra cercana a un millón es lo que necesita el equipo femenino para que sus cuentas esten en equilibrio. Para ello, la entidad azulgrana necesita aligerar masa salarial y cerrar algunas ventas. Ambas se han cumplido en este mercado veraniego, pero sigue sin ser suficiente para subsanar el déficit, por lo que, según cuentan fuentes de la entidad, "aún debería haber un par de salidas más".

Hasta el momento, el primer equipo azulgrana ha concluido su relación contractual con Ingrid Engen, que ha recalado en el Olympique de Lyon tras finalizar contrato. El resto de salidas han sido por rescisión de contrato (Ellie Roebuck, que ha fichado por el Aston Villa, y Fridolina Rolfö, aún sin equipo). Bruna Vilamala ha sido transferida al Club América mexicano con la misma fórmula que Martina Fernández, que ha recalado en las filas del Everton.

Hasta este verano, el femenino era la única sección autosuficiente, con un presupuesto cercano a los 15 millones. La coyuntura de que las cuentas del femenino (así como las de las otras secciones de la entidad) computen en el fairplay financiero del equipo masculino, que aún no permite inscribir a Joan Garcia, Marcus Rashford, Wojciech Szczesny y Gerard Martín, ha hecho que la situación sea más crítica ya que, a diferencia del resto de secciones (baloncesto, balonmano...), a ellas sí que se les pide que el balance no sea negativo.

En los últimos años, el club ha ido perdiendo figuras importantes en la estructura de la entidad, como Markel Zubizarreta, el arquitecto de esta sección, entre otros. Muchos de sus argumentos eran las injerencias de la directiva en la toma de decisiones, una situación que sigue dándose.

Renovación y salidas

La plantilla actual cuenta ahora con 18 jugadoras. Nueve de ellas terminan contrato este 2026: Marta Torrejón (renovada este verano), Mapi León, Jana Fernández, Salma Paralluelo, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen, Alexia Putellas, Cata Coll, Ona Batlle.

Las renovaciones deberán encararse teniendo en cuenta el poco margen de maniobra debido a la situación económica del club. Teniendo en cuenta el estado actual del mercado del fútbol femenino, la diferencia con grandes equipos en cuanto a salarios cada vez es más grande.

Debilitación del filial

Más allá de la situación del primer equipo femenino, la inquietud también está presente en el filial. Las jóvenes futbolistas azulgranas están siendo pretendidas por las grandes ligas, donde tienen asegurado formar parte del primer equipo de la actual mejor liga del mundo. También por equipos de la Liga F, que buscan reforzarse con talento experimentado pese a su juventud.

En concreto, por lo que respecta a las bajas del Barça B, este verano han salido Judit Pujols (defensa), traspasada al VfL Wolfsburgo; Ona Baradad (delantera), fichada por el Espanyol; Meritxell Muñoz (portera), que también se ha marchado al Espanyol y Onyeka Gamero (delantera), traspasada al Bay FC de Estados Unidos. De momento, el filial cuenta con menos de una decena de fichas y beberá de futbolistas del juvenil y de otros equipos inferiores.