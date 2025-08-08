Tenis
Paula Badosa no participará en el Abierto de Estados Unidos
La tenista española sigue con problemas físicos y será baja en el último Grand Slam del año.
El PeriódicoEl Periódico
La española Paula Badosa no participará en el Abierto de Estados Unidos, que se celebrará del 18 de agosto al 7 de septiembre próximos, en el que estaba previsto que compitiera en individuales y en dobles mixto, según informó este viernes la Federación de Tenis de EEUU. en un comunicado.
La tenista española, que ocupa actualmente la 12º plaza en la clasificación de la WTA, será remplazada por la suiza Jil Teichmann, 83 del mundo. El comunicado no precisó, no obstante, el motivo de Badosa para no participar en el cuarto Grand Slam de la temporada.
Lesión en el psoas
Badosa, de 27 años y que arrastra diversos problemas físicos desde hace años, anunció el mes pasado que había sufrido una rotura en el psoas ilíaco que le mantendría fuera de la competición "unas semanas".
La española iba a hacer pareja con el británico Jack Draper en el dobles mixto. Badosa no compite desde la primera ronda de Wimbledon y perderá 430 puntos por su ausencia en la cita neoyorkina, en la que llegó a cuartos en 2024.
