Barça

Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions

El entrenador alemán no estará presente en el estreno de la Champions debido a su “comportamiento inapropiado” durante el duelo entre el Inter y el Barça, mientras que los futbolistas han sido sancionados con una multa económica.

Un cámara de televisión filma a Hansi Flick felicitando a Lewandowski

Un cámara de televisión filma a Hansi Flick felicitando a Lewandowski / Jordi Cotrina

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) dio a conocer las resoluciones adoptadas tras su reunión del 31 de julio de 2025, en la que el FC Barcelona fue sancionado por diversos incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de la Champions League frente al Inter, disputado en el estadio Giuseppe Meazza.

Hansi Flick ha sido quien peor ha salido parado tras el veredicto, puesto que se le ha castigado con un partido en la siguiente edición de la Champions por incumplir los principios generales de conducta y por infringir las normas básicas de conducta decente. Además, se le impone una sanción de 20.000 euros. La misma sanción deportiva y económica recibe Marcus Sorg, ayudante del entrenador alemán.

En cambio, a Lamine Yamal y Robert Lewandoswki se les sanciona de manera económica por “incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje, artículo 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA” y por “no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje, artículo 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA”. Los dos deberán pagar 5.000 euros de multa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Djokovic, de mártir a enemigo del gobierno nacionalista de Serbia: 'Está del lado de los violentos
  2. Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: 'Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible
  3. Las claves de la salida de Iñigo del Barça: un problema deportivo, una solución económica
  4. Iñigo Martínez deja el Barça para marcharse a Arabia
  5. Ter Stegen se niega a firmar el informe médico de su lesión y agrava su pulso con el Barça
  6. Preocupación por el Barça femenino: cuadrar la cuentas y retener el talento, una operación cada vez más complicada
  7. Dónde y cuándo ver las nominaciones al Balón de Oro 2025
  8. Betis y Como, un amistoso a puñetazo limpio

El Baskonia confirma la salida de Pablo Laso

El Baskonia confirma la salida de Pablo Laso

El 'hacker' de los árbitros deja el CTA para fichar por el gran enemigo de Tebas

El 'hacker' de los árbitros deja el CTA para fichar por el gran enemigo de Tebas

El gran (y difícil) reto de Alcaraz arranca en Cincinnati: "Quiero recuperar el número uno del mundo"

El gran (y difícil) reto de Alcaraz arranca en Cincinnati: "Quiero recuperar el número uno del mundo"

Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Barça de fútbol sala: "Estoy ilusionado por liderar el proyecto del mejor club del mundo"

Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Barça de fútbol sala: "Estoy ilusionado por liderar el proyecto del mejor club del mundo"

Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions

Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions

El Girona anuncia el fichaje del central Vitor Reis, tercera incorporación para Míchel

El Girona anuncia el fichaje del central Vitor Reis, tercera incorporación para Míchel

Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: "Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible"

Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: "Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible"

Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta

Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta