Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) dio a conocer las resoluciones adoptadas tras su reunión del 31 de julio de 2025, en la que el FC Barcelona fue sancionado por diversos incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de la Champions League frente al Inter, disputado en el estadio Giuseppe Meazza.

Hansi Flick ha sido quien peor ha salido parado tras el veredicto, puesto que se le ha castigado con un partido en la siguiente edición de la Champions por incumplir los principios generales de conducta y por infringir las normas básicas de conducta decente. Además, se le impone una sanción de 20.000 euros. La misma sanción deportiva y económica recibe Marcus Sorg, ayudante del entrenador alemán.

En cambio, a Lamine Yamal y Robert Lewandoswki se les sanciona de manera económica por “incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje, artículo 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA” y por “no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje, artículo 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA”. Los dos deberán pagar 5.000 euros de multa.