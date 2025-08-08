Óbito

Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'

El madrileño, retirado desde 2021, ha fallecido a los 68 años tras una dura batalla contra el párkinson

El periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'

El periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' / FACEBOOK LIVE MANUEL ESTEBAN 'MANOLETE'

El periodismo deportivo ha perdido a una de sus voces más singulares y queridas. Manuel Esteban Fernández, más conocido como 'Manolete', ha fallecido en Madrid a los 68 años. Su figura queda ligada para siempre a la historia del diario AS, la radio deportiva y la pasión rojiblanca del Atlético de Madrid, equipo del que nunca ocultó su devoción.

Comenzó su carrera en la agencia Efe y pasó por 'Marca', pero fue en 'AS' donde se consolidó como uno de los periodistas más influyentes en la información de fichajes y en el seguimiento del Atlético. Su estilo directo, su tono inconfundible y su presencia habitual en las tertulias radiofónicas y televisivas lo convirtieron en una figura reconocible y muy cercana para miles de oyentes y lectores.

Durante años formó parte del equipo de 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero' en la Cadena SER, colaboró con medios como 'Don Balón', Onda Madrid, Telemadrid o Punto Pelota, y firmó varios libros, entre ellos 'Soy del Atlético ¡y qué!' o 'El gran partido', junto a Tomás Roncero.

En 2021 se retiró del periodismo tras una larga batalla contra el párkinson, enfermedad que vivió con entereza y que no empañó el cariño que siempre recibió de compañeros y aficionados.

Más allá de sus crónicas, su legado es también el del periodista cercano, con carácter, fiel a sus principios y al club de su vida. Hoy, el periodismo deportivo llora su pérdida y celebra su memoria.

