Lewandowski no jugará el Gamper por lesión

Robert Lewandowski no jugará el trofeo Joan Gamper. Acudirá a la presentación del equipo y luego se sentará en la banda, sin participar en el último ensayo antes del debut en la Liga el siguiente sábado en Mallorca. Será uno de los ausentes en el duelo frente al Como.

Lewandowski ha notado unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ha dejado de entrenar. Hansi Flick, fiel a la idea de no correr riesgos, prescindirá del ariete polaco a la espera de que se restablezca por completo para visitar Son Moix para el estreno de la Liga.

Tal vez Lewandowski no sea el único que se queda al margen del duelo frente al conjunto italiano. Dani Olmo se ha entrenado al margen del grupo por una sobrecarga muscular.

Está por ver si Marc-André ter Stegen, que no puede jugar por la lesión en la espalda de la que ha sido operado, acudirá al Estadi Johan Cruyff para la presentación. La directiva le ha abierto un expediente y le ha quitado la capitanía de forma temporal.

Cubarsí felicita a Iñigo tras su gol al Young Boys en la Champions League. / JORDI COTRINA / EPC

Cubarsí, con el 5 de Iñigo

Tampoco estará Íñigo Martínez, que ya ha dejado el equipo para embarcarse en la Pro League de Arabia Saudí con el Al Nassr. El defensa ha ido este viernes por la mañana a la ciudad deportiva a despedirse de sus compañeros y recoger sus objetos personales. El presidente Joan Laporta ha acudido también para decir adiós al futbolista vasco en un gesto inusual.

Antes de que se fuera Iñigo de Barcelona, su dorsal 5 ya tenía un nuevo dueño. Lo ha cogido Pau Cubarsí, que hsta ahora lucía el 2. Así ha quedado registrado en la web de LaLiga, donde el Barça tiene inscritos a 18 jugadores. Solo un portero entre ellos: Iñaki Peña. Ni Ter Stegen (sin dorsal) ni Szczesny ni Gerard Martín. Tampoco Marcus Rashford. Lamine Yamal aparece con el 10 de Ansu Fati, cedido al Mónaco, pero aún presente en la we,