Lewandowski, De Jong, Raphinha… ¿y vosotros, chicos, qué pensáis de esto?

El relato empieza con una llamada durante el partido Daegu-Barça. Uno de los pocos del séquito de Joan Laporta que se había quedado en Barcelona (fueron decenas y decenas de ellos a la gira asiática, familias incluidas, hijos, hijas…, ¡pagándose cada uno de ellos/as los billetes, los hoteles, las comidas, las cenas, todo, todo!) le comunica al presidente que el meta alemán Ter Stegen no quiere firmar su consentimiento para que el club traslade su expediente médico a la comisión de LaLiga, que debe decidir si su lesión es o no de larga duración.

Laporta, cuentan, monta en cólera, nada difícil de imaginar dadas las muchas situaciones extremas que se han producido a lo largo de un mandato que va hacia su quinto año. Solo hay que recordar el escandaloso, ruidoso y saltarín corte de mangas, aquella espectacular butifarra, con la que celebró, en Arabia Saudí, el capotazo del Consejo Superior de Deportes, que permitía inscribir ‘in extremis’ a Dani Olmo y Pau Víctor.

Lo primero que piensa es que coño se ha creído este alemán y lo segundo es llamar a su director preferido y filtrarle la noticia para que le eche el primer capote. Luego se sube al avión y comienza a maquinar cómo amargarle (aún más) la vida a uno de los cinco mejores futbolistas de la última década del Barça, patrimonio del club, primer capitán, renovado por él mismo, es decir, por Laporta no por Josep María Bartomeu, hasta el 2028 a una millonada.

Rueda de prensa de Hansi Flick en el Hotel Four Seasons de Seúl. / Valentí Enrich / SPO

Cuando el doctor Jordi Ardevol le descubrió al mundo, en una entrevista a RAC-1, que nada, absolutamente nada, se podía hacer sin el permiso del futbolista, no de Ter Stegen, sino de cualquier futbolista, la expedición azulgrana que estaba en Corea del Sur empezó a morirse de risa porque “eso es impensable, nunca nadie se ha negado a dar su autorización”.

Ya, pero es que nadie ha sido tan maltratado como Ter Stegen (bueno, sí, Leo Messi), a quien han puesto a los pies de los caballos en los medios amigos, a quien han llamado de todo en las redes que controlan, lo han querido vender y (casi) despedir, al margen de decirle a la cara que, si se queda, no será ni suplente de Joan García. De eso se cuidó el impecable y nada cuestionable Hansi Flick, que, ahora, permite que le quiten la capitanía a Ter Stegen y, además, dice que le sobra Iñigo Martínez, su mejor defensa central, por mucho.

Laporta y su séquito son muy olvidadizos para las cosas que no les interesan, pero la actitud de Ter Stegen la pudieron haber tomado en su momento, por ejemplo, De Jong, a quien quisieron vender con la complicidad de los medios amigos o Raphinha, que llegó a decirle a su esposa “quieran o no, me voy a quedar porque acabaré triunfando aquí, que es donde quiero triunfar”. Una rebeldía similar pudo protagonizarla también Araujo, a quien han puesto en el escaparate 1.200 veces y, ahora, vaya, se ha convertido en el primer capitán.

Cuentan que van sobrados de dinero, de 'fair play', de 1x1, que no tendrán problemas para inscribir a los nuevos, pero, mientras, maltratan a Ter Stegen y, como no pueden doblegarlo, liberan a Iñigo Martínez y debilitan al equipo, pues se trata del mejor central de la pasada temporada.

No se dejen engañar de nuevo, no se dejen seducir por las palabras acarameladas del presidente, por su discurso victimista “contra todos y contra todo”, por un relato falsamente triunfador, busquen la verdad: no tienen dinero para cuadrar las cuentas, el nuevo auditor (también) duda, no llegan los cientos de millones prometidos (por los amigos periodistas), no hay 1x1 ni ‘fair play” que valga y llevamos cuatro años y cinco meses de mandato. ¿Dónde está el profesor Sala i Martín, de la prestigiosa Universidad de Columbia, que atontó a los compromisarios desde un despachito detrás de la mesa presidencial de la última asamblea?

Expediente inútil

A Ter Stegen le han expedientado por algo que no está en ningún papel, documento, contrato, régimen interno, Código Ético, ni nada de nada. Su decisión afecta a sus datos personales, que son intransferibles. Y punto. Ese expediente no va a ningún sitio. Por eso, porque no tendrá recorrido alguno, antes de que duerma el sueño de los justos, le quitan la capitanía. Ni momentánea, ni nada, se la quitan. Y dicen que lo hacen con el visto bueno de Deco y Flick. ¿Y los futbolistas? ¿Y los otros capitanes? ¿Y los ‘pesos pesados’? ¿Tienen algo qué decir?

Miren, desde que desaparecieron los ejecutivos y profesionales del Barça, todos esos que guardan silencio y esconden bajo su almohada buena parte de las extravagancias que han oído y presenciado y que no cuentan para no complicarles especialmente la vida a sus familiares, en el Barça, en cualquier rincón del Barça y, por descontado, en el vestuario donde ha habido una purga de personal brutal, Alejandro Echevarría ha colocado a gente que le informa de todo, que lo controla todo, incluso el desaparecido tuit de Fermín contra…dejémoslo ahí (de momento).

No se dejen engañar (más). Ter Stegen no tiene la culpa de que no puedan inscribir a los nuevos fichajes. Laporta y su séquito llevan embarrados, en la ausencia de 'fair play', exactamente cuatro años y cinco meses, desde que volvió a la presidencia del Barça.

Ter Stegen es un grano en el culo de Laporta y alguna que otra verruguita en el rostro de algún asesor guapito y hay que exterminarlo, quiera o no. Pero Ter Stegen es alemán, como Bernd Schuster y ya sabemos cómo acabó aquel enfrentamiento con el presidente Josep Lluís Núñez. Ya ven, Laporta comparado con Núñez, qué vueltas da la vida.

Laporta, aunque sigue teniendo, según los sondeos del club y algún medio amigo, el apoyo (¿incondicional?) de los 30.184 socios que le votaron hace cuatro años y cinco meses, tenía miedo, mucho miedo, de que, el domingo, en el diminuto y coqueto Johan Cruyff, a algunos se les ocurriese ovacionar el discurso de Ter Stegen. Sí, poco probable, pero mejor evitar el riesgo.

Vete tú a saber, siendo 10 de agosto, igual se llena aquello de alemanes. Deja, deja, le quitamos la capitanía, eso sí, “momentáneamente” para que los compañeros no puedan decir nada. ¿De verdad no van a decir nada los Lewanddowski, Koundé, Pedri, De jong ¡De Jong!, Raphinha ¡Raphinha!...de verdad no van a pronunciarse? Deberían, sí, pues si se han atrevido con Ter Stegen, el primer capitán, que lleva 11 años en el club, se pueden atrever, mañana mismo, con cualquiera de ellos.

Así celebró, hace cinco meses, Iñigo Martínez su renovación hasta el 2026. / TWITTER IÑIGO MARTÍNEZ

Porque, al final, la reflexión que deberían hacer esos millonarios es pensar la angustia que vivió Dani Olmo o Pau Victor y ver que, siete meses después, Joan García, Marcus Rashford y Wojciech Szczesny están padeciendo el mismo calvario. Y aunque Laporta y su séquito quieran hacernos creer que sus inscripciones no peligran, lo que están haciendo con Ter Stegen es para doblegarlo y poder inscribir a los nuevos. Mientras, nos sacamos de encima a Iñigo Martínez, debilitando la defensa pues el vasco era quien marcaba la línea, para que logre el último contrato de su vida y, con lo que nos ahorramos, inscribimos, al menos, al portero.

Repito, no se dejen engañar (más). Ter Stegen no tiene la culpa de que no puedan inscribir a los nuevos fichajes. La culpa es de esa gestión caótica que lidera Laporta. Pura improvisación. Los inscribirán ¡claro que los inscribirán!, pero si tienen al Gobierno de Pedro Sánchez de su lado, ¡cómo no los van a inscribir!

Pero Ter Stegen no tiene la culpa de nada de lo que está ocurriendo y eso lo sabe Lewandowski, Pedri, Koundé, De Jong, Raphinha…que, como los profesionales que huyeron, seguirán mudos. Tan mudos como el Ayuntamiento de Barcelona que, algún día, ¿jamás, verdad?, contará cómo se siente manipulado, día sí, día también, por Laporta. Lo que no sabe el alcalde Jaume Collboni (ni sospecha) es que un día de estos, además de culparle del fiasco del Camp Nou, le acusarán de no haber podido inscribir a Joan García, Marcus Rashford y Wojciech Szczesny. Ya verán, ya verán.