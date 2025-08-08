Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Barça de fútbol sala: "Estoy ilusionado por liderar el proyecto del mejor club del mundo"

El Barça de fútbol sala vivió este viernes una jornada especial con la presentación oficial de su nuevo técnico. El acto de firma, celebrado junto al directivo responsable de la sección, Aureli Mas, marcó el inicio de esta nueva etapa deportiva. Aunque el equipo ya empezó la pretemporada hace días, este viernes por la mañana tuvo lugar el acto protocolario oficial que da el pistoletazo de salida a la etapa de Javi Rodríguez como entrenador azulgrana.

Antes de que Javi Rodríguez tomara la palabra, Aureli Mas valoró la incorporación del nuevo técnico azulgrana. El directivo afirmó que con el regreso del mito de Santa Coloma de Gramenet el Barça pretende volver a encender la chispa del Palau: "Con él el equipo recupera liderazgo y carácter. Estoy seguro de que será un entrenador que nos hará disfrutar".

"Me he emocionado"

A continuación, llegó el turno del nuevo técnico azulgrana, que reconoció estar “feliz, contento e ilusionado por la oportunidad de liderar un proyecto tan motivador en el mejor club y equipo del mundo”. El entrenador, de 51 años, confesó que su regreso al Palau Blaugrana ha sido muy especial: "Al entrar y ver el parquet, me he emocionado. Vengo como entrenador, no como aficionado, aunque nunca he dejado de serlo”.

Javi Rodríguez en su presentación como entrenador del Barça de fútbol sala / FC Barcelona

Javi Rodríguez, que conoce bien la entidad y la exigencia del Palau después de pasar seis años como futbolista (2006-12), confía en que su etapa en el banquillo sea “igual de buena que la de jugador” y que el Barça “vuelva al lugar que se merece”. El técnico ha recalcado que en la Liga hay muchos equipos con un gran nivel. “Si no trabajamos y nos esforzamos más, será difícil conseguir los objetivos”. Por ello, considera clave “ser conscientes de dónde estamos y a quién representamos”.

Aunque lamenta no contar con algunos jugadores históricos, asume que “igual que me pasó a mí, llega un momento en el que tienes que poner punto final a una etapa”, dijo. En cuanto a su equipo, ha destacado que “como se entrena, se debe jugar” y que lo ha visto con muchas ganas: “Solo llevamos una semana, pero estamos muy contentos. Esta actitud debe mantenerse durante los 10 meses de competición”.