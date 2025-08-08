El Girona anuncia el fichaje del central Vitor Reis, tercera incorporación para Míchel

El Girona anunció este viernes el fichaje de Vitor Reis: su tercera incorporación para la temporada 2025-26. El central brasileño, de 19 años, llega en calidad de cedido al conjunto de Michel, procedente del Manchester City, y estará a las órdenes del técnico madrileño hasta el 30 de junio de 2026, según confirmaron ambos clubes.

"Con solo 10 años fichó por el Palmeiras, equipo con el que debutó como profesional. Considerado uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol brasileño, en su primera temporada disputó 22 partidos oficiales y marcó dos goles, demostrando madurez, solidez defensiva y una gran capacidad de liderazgo a pesar de su juventud", afirma en un comunicado la entidad gerundense sobre el defensa.

Tras su paso por el Campeonato Brasileño, Reis recaló en el City este enero por más de 35 millones de euros. Sin embargo, seis meses después, el central aterriza en Montilivi para reforzar la parcela defensiva del elenco de Míchel, después de tener una presencia residual con Pep Guardiola. En total, Reis ha disputado cuatro partidos como 'cityzen': dos en las primeras rondas de la FA Cup (135 minutos), uno en la Premier League (1') y otro en el Mundial de Clubes (90').

Duelo ante el Nápoles

El fichaje de Vitor Reis es la tercera cara nueva del Girona, en lo que va de mercado de verano, después de que el club oficializara las llegadas del lateral derecho, Hugo Rincón, y Thomas Lemar: cedidos por el Athletic Club y el Atlético de Madrid, respectivamente. No obstante, el fichaje de Reis se enmarca dentro del acuerdo estratégico que mantiene la entidad gerundense con el City Group, propietario del Manchester City y vinculado al Girona, a diferencia de los otros dos.

El elenco catalán recibió a finales del mes de julio la confirmación de la UEFA para operar plenamente con el equipo de la Premier League, tras tres ventanas de fichajes de prohibición por coincidir ambos equipos en la Liga de Campeones. Una casuística que no ha impedido a Vitor Reis firmar por el conjunto gerundense, con el que se espera que pueda debutar este sábado frente al Nápoles, en el último partido amistoso de pretemporada para los de Míchel.