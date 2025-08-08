Operación Caliche

Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

Momento de la llegada del autobús de los jugadores a la ciudad deportiva.

Momento de la llegada del autobús de los jugadores a la ciudad deportiva. / Álvaro Luna

A. R. C.

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por los disturbios ocurridos el pasado 10 de mayo en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, cuando un grupo de aficionados intentaba acceder a las instalaciones del club después de la llegada del equipo, tras la derrota contra el Celta de Vigo.

Los hechos se originaron cuando la primera plantilla del Sevilla FC regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros tras caer derrotados en su partido contra el Celta de Vigo. A las puertas de las instalaciones, se congregó una masa importante de aficionados, descontentos con el resultado del equipo sevillista que acumulaba varias derrotas consecutivas.

A la llegada del autobús, los ánimos de los presentes se caldearon hasta de "arrasar con la puerta de entrada", accediendo a las instalaciones deportivas y provocando unos cuantiosos daños económicos.

Aficionados sevillistas han protagonizado altercados a las puertas de la ciudad deportiva.

Aficionados sevillistas han protagonizado altercados a las puertas de la ciudad deportiva. / Álvaro Luna

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de La Liga procedieron a denunciar lo acontecido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas tendentes a la identificación y posterior detención de los autores, bautizando esta investigación con el nombre de Operación Caliche.

Esta investigación, liderada por la Brigada Provincial de Información, ha sido, según detalla la Policía Nacional, laboriosa y complicada, ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados. No obstante, la pericia de los policías investigadores ha permitido que los implicados no puedan eludir la acción de la justicia.

Esta primera fase de la operación ha culminado con la identificación y detención de cuatro personas, y actualmente se continúa trabajando en la identificación de más autores, ya que fueron muchas las personas que participaron en los disturbios. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Djokovic, de mártir a enemigo del gobierno nacionalista de Serbia: 'Está del lado de los violentos
  2. Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: 'Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible
  3. Las claves de la salida de Iñigo del Barça: un problema deportivo, una solución económica
  4. Iñigo Martínez deja el Barça para marcharse a Arabia
  5. Ter Stegen se niega a firmar el informe médico de su lesión y agrava su pulso con el Barça
  6. Preocupación por el Barça femenino: cuadrar la cuentas y retener el talento, una operación cada vez más complicada
  7. Dónde y cuándo ver las nominaciones al Balón de Oro 2025
  8. Betis y Como, un amistoso a puñetazo limpio

El Girona anuncia el fichaje del central Vitor Reis, tercera incorporación para Míchel

El Girona anuncia el fichaje del central Vitor Reis, tercera incorporación para Míchel

El Baskonia confirma la salida de Pablo Laso

El Baskonia confirma la salida de Pablo Laso

El 'hacker' de los árbitros deja el CTA para fichar por el gran enemigo de Tebas

El 'hacker' de los árbitros deja el CTA para fichar por el gran enemigo de Tebas

El gran (y difícil) reto de Alcaraz arranca en Cincinnati: "Quiero recuperar el número uno del mundo"

El gran (y difícil) reto de Alcaraz arranca en Cincinnati: "Quiero recuperar el número uno del mundo"

Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Barça de fútbol sala: "Estoy ilusionado por liderar el proyecto del mejor club del mundo"

Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Barça de fútbol sala: "Estoy ilusionado por liderar el proyecto del mejor club del mundo"

Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions

Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions

Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: "Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible"

Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: "Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible"

Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta

Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta