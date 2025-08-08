Un cabezazo de Kike García evita la derrota del Espanyol en el último test de la pretemporada

En el 16º aniversario de la muerte de Dani Jarque, el eterno capitán fallecido por un infarto el 8 de agosto de 2009 en Coverciano (Italia), el Espanyol cerró su pretemporada en Inglaterra con un meritorio empate ante el Newcastle (2-2), el rival más potente del verano. Kike García, el obrero del gol, el delantero fichado por Fran Garagarza procedente del Alavés, evitó la derrota perica en último suspiro gracias a un cabezazo de ariete puro ante más de 30.000 espectadores.

Seis amistosos y ni una sola derrota en los 90 minutos es el balance del Espanyol en este verano. Solo cayó en la tanda de penaltis de la Copa Catalunya ante el Girona. Este viernes tenía la prueba más exigente, pero el cuadro de Manolo González compitió de maravilla y ya piensa en el estreno de la Liga del 17 de agosto en Cornellà ante el Atlético, que este sábado jugará también frente al Newcastle en St James Park.

Apostó el técnico de entrada por un once repleto de titulares contra el quinto clasificado de la pasada Premier: Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Cabrera, Romero; Rubén Sánchez, Expósito, Pol Lozano, Antoniu Roca; Puado y Roberto. Solo sorprendió la ausencia de Ramon Terrats.

Penalti fallado por Puado

El Espanyol, que venía de lograr dos triunfos en Alemania, dio el primer golpe con un fantástico gol de Expósito tras taconazo de Roberto (m. 17). Cuatro minutos después empató Targett con un cabezazo, pero los pericos pudieron retomar la ventaja con un penalti sobre Roberto (m. 38). Puado, casi siempre efectivo desde los 11 metros, topó con el meta Ramsdale.

La segunda parte estuvo marcada por el clásico carrusel de cambios. Fortuño entró tras el descanso y destacó bajo palos con dos buenas intervenciones. Poco pudo hacer en el segundo tanto inglés firmado por Murphy (m. 78) tras un mal pase de Terrats en la salida de balón. El Espanyol no se rindió, Dolan acarició el empate y Kike García puso las tablas definitivas.