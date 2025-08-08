Ben Shelton consigue su primer Masters 1000 al ganar el torneo de Toronto

El estadounidense Ben Shelton (7) ganó este jueves su primer Masters 1000 al vencer en la final del torneo de Toronto al ruso Karen Khachanov (16) por 6-7(5), 6-4 y 7-6(3).

Shelton, de 22 años, se convierte en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1000 desde que en 2004 Andy Roddick se hizo con el torneo de Miami con 21 años.

En un partido muy igualado que se prolongó durante dos horas y 47 minutos, Shelton aprovechó su saque, que alcanzó 224 kilómetros por hora, para salir de los aprietos en los que le colocó Khachanov.

Máxima igualdad

En el primer set, el jugador ruso fue el primero en conseguir una rotura de servicio, lo que le permitió colocarse con un 5-3 por delante. Pero Shelton fue capaz de igualar el marcador en el décimo juego y forzar el 'tie-break' que cayó finalmente en favor de Khachanov.

El segundo set empezó con la misma tónica de igualdad hasta que en el quinto juego, con el marcador 2-2, un fallo del sistema automático 'ojo de halcón' que ha sustituido a los jueces de línea provocó un parón.

Errores del sistema

En dos ocasiones, Shelton ofreció a Khachanov repetir su primer saque porque el sistema, que ha fallado en numerosas ocasiones durante el torneo, no avisó de que la pelota había rebasado las líneas.

Con 4-4 y el servicio, Khachanov perdió su saque y Shelton se adjudicó el set para empatar el partido. En el tercer y último set, ninguno de los dos jugadores fue capaz de romper el servicio de su contrincante, lo que forzó el 'tie-break' para decidir el ganador del torneo.

Khachanov perdió su primer servicio y Shelton mantuvo el suyo, lo que puso al estadounidense con un 3-0 en el desempate. El jugador ruso no fue capaz de romper el saque a Shelton y perdió un servicio más para terminar el 'tie-break' con un 3-7 en contra.

"Semana increíble"

Tras el partido, Shelton alabó el nivel de juego de Khachanov, que el miércoles derrotó al número 3 del mundo, y cabeza de serie del torneo, Alexander Zverev para llegar a la final.

"Ha sido una semana increíble. He visto muchos de tus partidos y el nivel al que has jugado es realmente elevado. La forma en que golpeaste la pelota esta noche no es algo que mucha gente pueda hacer", afirmó Shelton.

"Tengo suerte de salir de aquí con una victoria", dijo y añadió: "Estuve a la altura en los momentos decisivos, perseveré, fui resiliente. Todas las cualidades que me gusta ver en mí mismo".

Seis horas en dos días

Por su parte, Khachanov reconoció el cansancio. "He jugado seis horas de tenis en los dos últimos días. Así que estoy un poco cansado", dijo el jugador ruso con una sonrisa.

"Ben, felicidades a ti y tu equipo. Recuerdo que tuve una conversación con tu padre, hace tres o cuatro años en Cincinnati. Le dije que habías ganado a Casper Ruud en la universidad y que deberías intentar (jugar profesionalmente). Para ser honesto, no tendría que haberme hecho caso", bromeó.