Baloncesto
El Baskonia confirma la salida de Pablo Laso
El técnico vasco, que tenía dos años más de contrato, será sustituido por el italiano Paolo Galbiati.
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El Baskonia confirmó este viernes la salida de Pablo Laso, que deja de ser entrenador del equipo vitoriano tras una temporada en el banquillo. Le sustituye el italiano Paolo Galbiati, que firma hasta 2027.
El técnico vasco, que tenía dos años más de contrato, protagonizó uno de los fichajes más sonados del verano pasado pero no ha logrado los objetivos mínimos del equipo.
Objetivos incumplidos
El Baskonia volvió a quedarse fuera de la Copa del Rey, no entró en la siguiente fase de la Euroliga y fue octavo en la liga tras caer en cuartos de final.
“Baskonia ha decidido llevar a cabo un cambio al frente de su banquillo y Pablo Laso finaliza su etapa como entrenador de la plantilla azulgrana”, señaló el club en una nota de prensa en la que agradeció “su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo azulgrana” y le deseó “lo mejor en su futuro personal y profesional”.
Su ayudante, Nacho Juan, se despidió del equipo en redes sociales hace 15 días, mientras que el club decía adiós este jueves a David Gil, integrante del cuerpo técnico azulgrana y vinculado al club durante 21 años.
