Ter Stegen acude a la ciudad deportiva del Barça

Marc-André ter Stegen ha acudido con toda la normalidad del mundo al primer entrenamiento del Barça después de la gira. Al primero al que podía acudir tras haber sido operado la pasada semana de la espalda, el episodio que ha despertado todo la polémica entre el portero y el club.

Ter Stegen está de baja y no puede entrenarse durante un tiempo mientras se recupera de las molestias lumbares que requirieron la intervención quirúrgica en Burdeos. Pero su visita a la ciudad deportiva revestía trascendencia por la información filtrada por el club de la posible retirada de la capitanía por negarse a firmar su consentimiento para que el Barça envíe el informe de su lesión a la comisión médica de laLiga.

El club espera que ese comité examine el caso y considere que es "una lesión de larga duración", lo que facilitará la inscripción de Joan Garcia y Wojciech Szczesny, las dos apuestas azulgranas para la portería. Ter Stegen, en cambio, sostiene que tardará dos meses y medio o tres para recuperarse y no quiere condicionar su regreso a un tiempo predeterminado.

Mientras dure la negativa del meta alemán en firmar su permiso, el Barça no puede enviar el informe, aunque busque otras fórmulas para hacerlo llegar a Madrid. El conflicto se agrava por el expediente disciplinario abierto al jugador por el club y la amenaza de la retirada de la capitanía, un asunto en el que la plantilla tiene mucho que ver, pues son los compañeros quienes eligen a su representante. Es Ter Stegen, y esta mañana ha acudido a verles -sentado en la parte posterior de un coche, sin permiso para conducir-, a los doctores del Barça y a Hansi Flick, el entrenador.

Ter Stegen avanza por un pasillo del centro médico este domingo. / Marc Graupera

Solución en la ciudad deportiva

Es en la ciudad deportiva donde se resolverá el asunto. Es ahí donde vive la plantilla, y donde tiene el centro de trabajo Deco, el director deportivo, Alejandro Echevarría, asesor del club en general, para resolver el conflicto. El domingo se celebra el Joan Gamper, con la presentación de la plantilla, el parlamento del entrenador y del capitán, Ter Stegen, de momento, y el amistoso frente al Como.

A diez días para que comience la Liga, con la visita al Mallorca, el Barça solo tiene inscrito a Iñaki Peña para colocarse bajo los palos y a Diego Kochen, del filial. Portavoces del club aseguran que no habrá ningún problema para que todos los futbolistas (Garcia y Szczesny, pero también Gerard Martín y Roony Bardghji) puedan ser dados de alta y empezar la Liga.