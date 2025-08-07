El resurgir de Osaka: derrota a Tauson en Montreal y jugará su primera final de Masters 1.000 en tres años

La japonesa Naomi Osaka derrotó este miércoles en Montreal a la danesa Clara Tauson y se clasificó para su primera final de un Masters 1.000 en tres años, en la que se medirá con la canadiense Victoria Mboko.

Osaka, actual 49 del mundo, se deshizo de Tauson (número 19) por 6-2 y 7-6(7) en una hora y 45 minutos. Con su pase a la final, la japonesa, ganadora de cuatro 'grandes', también se asegura un puesto entre las 25 mejores del mundo una vez termine el torneo, su mejor ranking desde 2022 a las puertas del Abierto de Estados Unidos.

Segunda final del año

Será la segunda final este 2025 para Osaka, después de haber caído, precisamente contra Tauson, en el ASB Classic de Nueva Zelanda, un WTA 250 en el que la japonesa abandonó por molestias después de llevarse el primer set.

Además, será su primera final de un Masters 1.000 desde Miami en 2022, cuando perdió a manos de la polaca Iga Swiatek. La japonesa no levanta un título desde el Abierto de Australia de 2021.

Disputará la final contra Victoria Mboko, una canadiense de 18 años, revelación del torneo y heroína local.

Rybakina, fuera

"Es canadiense. Escuché los aplausos desde ahí dentro, así que estoy bastante segura de que el ambiente va a estar muy animado. Aunque espero que una o dos personas animen por mí también. Ojalá", afirmó Osaka en declaraciones a pie de pista tras su partido.

Mboko disputó también este miércoles una semifinal épica contra la kazaja Elena Rybakina (número 12 del mundo), a la que derrotó por 1-6, 7-5 y 7-6(4) en 2 horas y 46 minutos.

Mboko empezó el torneo como número 85 del mundo -su mejor ranking hasta la fecha- pero ya se ha asegurado un salto entre las 35 mejores pase lo que pase en la final. En octavos de final, se deshizo de la estadounidense Coco Gauff, número 2 del mundo.