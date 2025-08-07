Nominaciones al Balón de Oro 2025: horarios, candidatos y fechas

La revista francesa 'France Football' dará a conocer este jueves, día 7 de agosto, los nombres de todos los nominados y nominadas al Balón de Oro 2025. También de todos aquellos candidatos y candidatas a ganar el resto de premios. Durante el día de hoy y de manera escalonada, la publicación gala anunciará a los aspirantes a los galardones, para los que no hay un favorito claro esta temporada.

La jornada del Balón de Oro comenzará a las 12.30h con el anunicio de las cinco nominadas al Trofeo Kopa Femenino y más tarde a las 12.45h se hará lo propio con los 10 nominados al Kopa Masculino: un premio que el curso pasado ganó lamine Yamal. A la 13.00h, se publicarán los nombres de las cinco nominadas al Trofeo Femenino Yashin y 15 minutos más tarde (13:15) los 10 nominados al Trofeo Yashin Masculino.

Posteriormente, se proseguirá con los cinco aspirantes al Trofeo Cruyff a mejor entrenador/a de fútbol femenino (13.30h) y los cinco nominados al Trofeo Cruyff al mejor entrenador masculino (13.45h). A las 14.00h se revelarán los cino mejores clubs de la temporada femenina y a las 14.15 horas, los otros cinco masculinos.

Será a partir de entonces, cuando desde las 15.00 horas se anunciarán las cinco candidatas al Balon de Oro femenino y a las 15.15h, los futbolistas que optan a ganar el Balón de Oro masculino. Se irán conociendo los y las 30 nominadas de cinco en cinco hasta las 18.15h.