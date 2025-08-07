Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: "Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible"

Marta Mitjans (Arenys de Mar, 18 años) llega al Estadio Municipal de Atletismo de Mataró acompañada por su abuelo y enfundada al completo por una estilizada indumentaria. Su camiseta, pantalón y zapatillas tienen un denominador común. Llevan el logo de Nike, la marca para la que corre. “Por si acaso me sacáis alguna foto”, dice la atleta, que luce también una bolsa de tela. En ella, se lee: “París 2024”. Tras buscar un lugar apartado de las calles de la pista, despliega una silla de madera para atender a EL PERIÓDICO. Antes de sentarse, coloca un asa del accesorio en el filo del respaldo.

Y recuerda: “El pasado verano hice con la familia una ruta por Francia y me compré esa bolsa. Hace tiempo que insistía a mis padres con ir a ver en directo unos Juegos Olímpicos”, rememora la deportista catalana, —resguardada a la sombra— cuando varias personas ya se entrenan de buena mañana en las instalaciones del recinto. Corren bajo el sol y sobre el sintético azul. Algunos se dedican a calentar; otros a completar series. Metros y más metros para las piernas. Tantos como acumula Marta Mitjans.

"¿Los Ángeles 2028? Toca seguir trabajando y, si ha de pasar, pasará" Marta Mitjans — Atleta femenina profesional

A mediados de julio, en el estadio Vallehermoso de Madrid, selló un nuevo récord nacional sub-20 en los 800: barrera de los dos minutos superada (1m59s88), consiguiendo la mínima para el Mundial de Tokyo del próximo septiembre. En junio, otro registro diseminado: mejor marca de Catalunya absoluta y de España sub-20 en la prueba de 600 metros, en el Meeting de Lloret de Mar (Girona). “No tenía en mente ir a buscar nada”, reconoce sobre el éxito.

"Natación o atletismo"

“Antes de la carrera, ni miré los parciales que debía superar. Me dediqué a correr rápido y si me salía, pues ya está”, explica con sencillez, mientras aparta una mosca con la mano. El insecto revolotea el ambiente. Viene y se va. Vuela, al igual que la joven atleta en pista. Porque en 2025 este no ha sido el único registro pulverizado. En enero, en la Carme Valero de Sabadell, superó tres récords con un mismo tiempo (2m03s68) en el 800 de pista cubierta: el de Catalunya sub-23 y el de Catalunya y España sub-20.

Este último pertenecía hasta ahora a Esther Desviat —marca con casi 25 años de vigencia— que clavó un 2m05s39 en marzo del 2000. Para entonces, Marta Mitjans no había nacido. Tampoco había decidido su futuro como deportista. Cuando tenía menos de 10 años, le tocó escoger: natación o atletismo. “En la piscina tenía que entrenar cinco o seis días y competir. A esa edad, me dije: ‘Voy al atletismo’”, afirma entre risas.

Marta Mitjans, atleta femenina profesional / Victòria Rovira / EPC

Ahora se ejercita “cuatro veces a la semana”. En diferentes lugares y terrenos. Incluso en polígonos. Hay rutas de la infancia que mantiene, porque aún recorre el paseo marítimo o el puerto de su municipio natal: “Allí hay una recta de 400 metros”, narra con precisión la corredora catalana: una persona “organizada” y a la que le gusta “tener todo bastante controlado”. “Si no, me voy por la parte alta de Arenys de Mar o a una pista de arena de allí, aunque tiene las curvas muy cerradas”, detalla la atleta, inmersa en la transición hacia el deporte de máximo nivel.

“Lo llevo bien. Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible. Con los pies en el suelo, teniendo en cuenta de dónde vengo y quién me ha hecho llegar hasta aquí”, manifiesta Mitjans a la vez que su abuelo, Joaquím, escucha las palabras de su nieta. Lleva haciéndolo desde que inició la conversación con este diario. A tientas y sentado —también a la sombra— en unos pequeños escalones de metal cercanos a la recepción del estadio. “Mi familia y entrenadores siempre me han ayudado a ir por el buen camino”, sostiene la corredora.

"Este año ha sido difícil y cansado. Ha sido el primero estudiando la carrera de INEF” Marta Mitjans — Atleta femenina profesional

Una travesía que tuvo uno de sus puntos más álgidos en el mes de marzo, al estrenarse con la selección absoluta en el Europeo de Apeldoorn (Países Bajos): “Me cogió por sorpresa. Tenía la puntuación mínima que pedía la Federación Española en el ranking, debutamos e hicimos récord en los 800 metros en pista cubierta”, explica Mitjans que también ha sufrido una evolución respecto a cómo se prepara para competir.

Desde que inició su andadura por el sub-18, empezó a hacer fuerza, intervalos, umbrales y técnicas de carrera. “Descubrí otro tipo de entrenamiento”, cuenta la atleta sobre una metodología de trabajo supervisada por su actual entrenador, Alfonso Guillén. Centrada en prepararse para el próximo europeo sub-20, que se celebrará este agosto en Finlandia, Marta Mitjans tiene a su vez otros objetivos por cumplir. Unos que traspasan lo puramente deportivo: “Este año ha sido difícil y cansado. Ha sido el primero estudiando la carrera de INEF”, relata la deportista.

Marta Mitjans, sobre el césped en las pistas de atletismo de Mataró / Victòria Rovira / EPC

Se forma, “apartada del mundo”, en la Universitat de Barcelona de Montjuïc. “He hecho 12 deportes este curso: seis en el primer semestre y seis en el segundo. A veces, ha sido bastante agobiante”, reconoce. Porque entre competición y competición, le ha tocado “repasar los apuntes en el aeropuerto y en el avión”. De nuevo, el atletismo retoma el protagonismo de la conversación.

Y la atleta habla del futuro. De sus propósitos y sueños. Entre ellos, —por qué no— disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: “Ojalá pueda ir. Toca seguir trabajando y, si ha de pasar, pasará”, concluye su discurso Marta Mitjans, cuando se levanta de la silla y recoge su bolsa de París 2024. Justo después, su abuelo hace lo propio y arguye con ternura: “Ya empezaba a tener agujetas ahí sentado”.