Mariano convence en la pretemporada y ficha por el Alavés hasta 2027
El exjugador del Madrid, de 32 años, ha convencido en su periodo de pruebas y refuerza al club vitoriano en el ataque.
El delantero Mariano Díaz se quedará en el Deportivo Alavés tras un acuerdo entre ambas partes hasta 2027, ha anunciado el club vitoriano.
El dominicano se encontraba a prueba en el equipo vitoriano y ha convencido a la dirección deportiva y al cuerpo técnico albiazul.
Mariano, de 32 años, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó al primer equipo blanco en la temporada 2016/17, en la que marcó cinco goles en 14 partidos.
Lyón, Sevilla...
Tras dos temporadas en el Olympique de Lyon, volvió al club blanco donde ganó tres ligas, dos Ligas de Campeones, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubs, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España, aunque con poca participación.
En la temporada 2022/23 fichó por el Sevilla y también debutó como internacional con la selección de la República Dominicana.
El pasado mes de julio se incorporó a la disciplina del Deportivo Alavés para ayudar en pretemporada y destacó en varios partidos, además de anotar dos goles ante el Castellón.
"Es un delantero rápido, con un físico potente y un buen disparo, que no rehúye el contacto físico y que destaca por su juego aéreo", señaló el Alavés en una nota de prensa.
