Sin Leo Messi, pero con Luis Suárez, el Inter de Miami se clasifica para los cuartos de final de la Leagues Cup

El Inter de Miami no necesitó este jueves a Leo Messi para ganar al mexicano Pumas (3-1). Con Luis Suárez y Rodrigo de Paul le bastó, para sellar el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup y protagonizar una remontada que permite al conjunto de Mascherano avanzar de ronda en la competición norteamericana. "Cuando juega Leo tenemos un as de espadas que te puede abrir el partido muchas veces, pero si no está él, tenemos que buscar hacer alguna otra cosa", afirmó el técnico al término del encuentro.

Así que Suárez firmó un gol y dos asistencias para hacer olvidar la ausencia del '10' rosarino, lesionado el pasado domingo en el enfrentamiento contra el Nexaca. 'El Pistolero' marcó de penalti en la segunda mitad para adelantar al Inter de Miami en el marcador (2-1), pero previamente, en el primer tiempo, el ariete uruguayo puso un centro desde la banda izquierda a Rodrigo de Paul que supuso el empate a uno. El nuevo fichaje del conjunto de Florida controló el balón con el pecho al borde del área pequeña y definió cruzado ante la salida del portero del Pumas.

Asimismo, el tercer gol del Inter salió de las botas de Suárez. El charrúa recibió el balón en la frontal y dejó con un pase completamente solo a Tadeo Allende, autor del 3 a 1, frente al guardameta rival. Una actuación que le valió a Luis Suárez para salir ovacionado por el público, cuando fue sustituido en el minuto 82 de partido. Finalmente, el Pumas no recortó distancias al Inter de Miami que sigue vivo en la Leagues Cup: un torneo que ya levantó en 2023.

"Hemos cumplido el objetivo de clasificar. Ha sido un gran segundo tiempo en el que el equipo tuvo el protagonismo y la determinación para ir en busca del partido", expresó Mascherano en rueda de prensa, que recalcó "el gran partido" de Suárez y elogió la actuación de De Paul. "Tuvimos la suerte de golpear en los momentos justos", reconoció 'El Jefecito' sobre el triunfo de su plantilla. Con esta victoria, el Inter de Miami es el primer elenco de la MLS en certificar su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup con ocho puntos.

De Paul celebrando el 1-1 del Inter de Miami ante el Pumas / LEONARDO FERNANDEZ

Sin embargo, dependerá de los resultados del Seattle Sounders y el Portland Timbers para saber si accede a la siguiente fase en primera, segunda o tercera posición. En cambio, el Pumas quedó fuera con cinco puntos. Entre los clubes de la Liga MX, solo el Toluca está matemáticamente clasificado.