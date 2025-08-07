España recupera el número uno en el ránking FIFA femenino y vuelve a la cima del fútbol mundial

La selección española femenina de fútbol recupera el número uno del mundo en el ránking FIFA. Así lo hizo saber este jueves el organismo rector del fútbol mundial, tras actualizar la clasificación en la que la selección de Montse Tomé vuelve a estar en lo más arriba de la tabla. España adelanta así a Estados Unidos, después del subcampeonato de Europa logrado el pasado mes de julio, al perder la final en los penaltis ante Inglaterra.

'La Roja' ya fue líder del ránking entre diciembre de 2023 y junio del pasado año. Ahora, suma 2066.79 puntos con una mínima ventaja sobre el combinado de Emma Hayes, con 2065.06, mientras que Suecia asciende a la tercera posición con 2025.26. Por su parte, Inglaterra, que revalidó el título continental, es cuarta en la clasificación de la FIFA (2022.64). Alemania, quinta (2011.56).

Sobre este logro, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) felicitó al equipo mediante un comunicado en el que califica de "brillante" la hazaña de la selección, ya que permite consolidar "un proyecto deportivo referente al nivel mundial". Por otro lado, la RFEF subrayó que la actual campeona del mundo y de la Nations League "ha hecho méritos suficientes" para ocupar de nuevo la primera posición, gracias a "resultados abultados y actuaciones que demostraron una enorme solidez y un estilo de juego único".

Al respecto, la seleccionadora Montse Tomé también expresó su satisfacción porque España recupere el número uno en el ránking de la FIFA: "Brillante trabajo realizado, con valores y profesionalidad. Gracias a tod@s por poderlo disfrutar", expresó a través de un mensaje en 'X'. La seleccionadora termina contrato el próximo día 31 y la RFEF aún no ha concretado si se lo renovará o prescindirá de ella.

Así queda la clasificación del ránking FIFA: