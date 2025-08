El Real Madrid ya está asustado y aún no ha empezado la Liga

Por qué hablamos por personas interpuestas cuando lo que queremos decir es Florentino Pérez. Por qué nombramos a José Ángel Sánchez, Director General del Real Madrid, cuando lo que queremos decir es Florentino Pérez. Por qué utilizamos, ahora más que nunca pues parece ser, sí, que ha adquirido más relevancia que nunca, el nombre del poderoso banquero Anas Laghrari cuando de lo que se trata es de escribir Florentino Pérez. Por qué, incluso, a menudo cuchicheamos el nombre del televisivo Antonio García Ferreras cuando, en realidad, cualquier estrategia mediática pasa, como todo, por la mesa de Florentino Pérez. Por qué nos pasamos el día destacando las barbaridades que difunde Real Madrid TV cuando de lo que se trata es de plasmar en un video lo que quiere Florentino Pérez.

De la misma manera que unos y otros, todos juntos, han terminado logrando que la organización arbitral esté plagada de gente que ama al Real Madrid y, además, ni siquiera lo oculta (pago, réplica, tal vez, a la desvergüenza del Barça, que pagaba a un vicepresidente arbitral), ahora el aparato blanco ha tratado de conseguir, con la mayor desfachatez del mundo, que le retrasasen el inicio liguero porque no han tenido suficiente tiempo de vacaciones o de preparación.

Hace falta tener mucha cara para pedir, exigir e, incluso, solicitar la ayuda de los medios amigos para tratar de convencer al fútbol de que el Real Madrid está siendo tratado injustamente. Con Osasuna de por medio que, por si acaso, no ha abierto la boca, el Real Madrid, no su tele ni sus periodistas amigos, no, no, el Real Madrid, que se llevó (merecidamente) más de 74 millones de euros del Mundialito de EEUU, va y, ahora, pide que retrase el inicio de la Liga al 29 de octubre.

El 'hacker' madridista Chema Alonso, fichado por el Comité Técnico de Árbitros, posa junto a Florentino Pérez. / @chemaalonso

Oiga, perdone, no haber ido al Mundialito. Todos sabían cuando acababa el Mundialito y cuando empezaba la Liga. Lo siento, ¡¡¡¡ha perdido el coche!!!! Todos los del primer párrafo, que estaban por reclamar justicia también en este caso, creen que los demás somos tontos y que no reparamos en que los dos finalistas del Mundialito, no uno, no, no, los dos, Chelsea y PSG, otros dos grandes que se fueron de vacaciones mucho más tarde que el Real Madrid, no han abierto la boca con bastantes menos días de descanso que los blancos.

Los británicos, campeones del mundo, que han cambiado medio equipo sin rechistar, sin protestar, sin pedir ni más días de vacaciones ni más días de pretemporada, abrirán la Premier League, el domingo 17 de agosto, a las 15.00 horas, contra el Crystal Palace. Ni una palabra de más ni de menos.

Y ya ni les cuento el PSG de Luis Enrique. Jugó, como el Chelsea, la final del Mundialito y, el próximo miércoles, 13 de agosto, jugará la final de la Supercopa de Europa, en Udine (Italia), ante el Tottenham Hotsport, con tan solo una semana de preparación, bueno, menos, seis días, pues el técnico asturiano les dio dos días más de fiesta a los suyos.

Tras conseguir que los cambios en el Comité Técnico de Árbitros tuviese un claro signo madridista, el Real Madrid ha tratado de alterar, esta vez sin éxito, el arranque liguero, retrasando su primer partido ante Osasuna.

Es evidente que el Real Madrid cree que todo el mundo ha de someterse a sus caprichos, necesidades y peticiones, casi exigencias. Esta vez no les ha salido bien la jugada, aunque media España sigue pensando que es una gran injusticia que el debut blanco en la Liga no se haya pospuesto pues “se hubiese podido aprovechar la primera fecha de la Copa, que no juega el Real Madrid para poder disputar ese partido”. Ya, sí, claro y empezar, entonces sí, con ventaja.

La dudas de Alonso

No creo que el valiente Xabi Alonso haya tenido mucho que ver en esto, es más, probablemente cuando le pregunten dirá que ¿ellos?, bueno, él, se adapta a lo que toque. Es posible, sí, que más de un madridista piense que el Barça, pese a sus líos, su caos, su falta de 'fair play', su estadio en reconstrucción, sigue siendo más fuerte que un Real Madrid que este año deberá dar el paso que los barcelonistas dieron, el pasado curso, de la mano del técnico alemán Hansi Flick.

En Madrid, las cosas se llevan con más sigilo y menos ruido que en Barcelona. Casi todo el mundo allí está a favor (del Real Madrid) y, por tanto, aunque nadie entiende qué ocurre con el extraordinario Rodrygo, el estrafalario Vinicius Júnior, el marginado Ceballos y, por descontado, sigan buscando aún al sustituto de Kroos o, incluso, al suplente de Modric, el ruido se ha centrado en conseguir el aplazamiento del inicio liguero. Han perdido, sí, pero ya ganarán por otro lado, seguro.