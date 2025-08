Ecclestone, sobre Hamilton y su momento de forma en la Fórmula 1: "Debería dejarlo ya"

Lewis Hamilton aún se resiente del Gran Premio de Hungría. El británico cruzó el domingo la línea de meta decimosegundo: la misma posición que obtuvo el sábado en una clasificación, en la que se autocalificó como "inútil": "El equipo no tiene ningún problema. Probablemente necesiten cambiar de piloto”, expresó después de ver cómo su compañero de equipo Charles Leclerc se hacía con la 'pole' en el trazado de Hungaroring.

Una situación que invita a pensar a algunas voces del 'paddock' que el siete veces campeón del mundo debería retirarse. Como es el caso de Bernie Ecclestone, expresidente del 'Gran Circo', que entiende que Hamilton está "cansado" y "necesita un descanso para siempre" alejado de las pistas.

"Este chico no es un tramposo, pero se estaría engañando a sí mismo si continúa, debería dejarlo ya. Si yo me estuviera ocupando de él, negociaría con Ferrari inmediatamente y diría: 'Si tenéis a alguien para sustituir a Lewis, él se apartará'", apuntó Ecclestone en el diario del Reino Unido, 'Daily Mail', sobre el expiloto de Mercedes. Y es que el momento de forma actual de Lewis Hamilton en la F1 no es el mejor.

A sus 40 años, en su primer año con la 'Scuderia', se está viendo superado en gran medida por Leclerc. El monegasco gana con un balance de 12-2 al británico en carrera. El primero, con tres podios en su haber, va quinto en el Mundial. El segundo, sexto, pero con una diferencia de 42 puntos respecto a su compañero de garaje. Hamilton todavía no se ha subido al cajón del podio en lo que va de curso: algo que no le había ocurrido hasta la fecha a estas alturas de temporada, en toda su carrera profesional.

Lewis Hamilton, durante el GP de Hungría / AFP7 vía Europa Press

"Lleva haciendo lo que hace desde siempre. Necesita un descanso para siempre, un reinicio total para hacer algo completamente diferente", subrayó Ecclestone sobre Lewis Hamilton. "Puede que no lo piense, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas lejos del automovilismo cuando se retire", apuntó el exmandatario, que dirigió el 'Gran Circo' durante unos 40 años hasta 2017.

"Creo que debería haberlo hecho hace tiempo", añadió Bernie Eccleston sobre la retirada del británico de la Fórmula 1. "No está luchando por un campeonato del mundo y está en una etapa de su vida en la que no valdría la pena que pasara dos años en cama con la espalda rota o cualquier otra cosa desagradable. Ya no necesita arriesgarse, ha ganado siete títulos mundiales y eso es suficiente", concluyó.