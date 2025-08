Siete meses después, el ‘caso Olmo’ se llama ‘caso Rashford’

Oigo hablar a Marcus Rashford y me acuerdo de las palabras pronunciadas por Dani Olmo en aquellos días de transición entre 2024 y 2025. Oigo a Joan Laporta y su lugarteniente, ahora caído en desgracia, Rafa Yuste y pienso en el mensajito que la directiva les hizo llegar a Dani Olmo y Pau Víctor, horas antes de que se jugase el partido de Copa del Rey ante el Barbastro, asegurándoles que entrenasen tranquilos que su inscripción estaba chupada, hecha, fácil.

Oigo a Laporta decir que todo está bajo control, cumpliéndose todas las previsiones y programadas establecidos y, no solo pienso en el fiasco de la gira asiática, que por poco no sale, o la retransmisión televisiva del primer partido, esto sí que no salió, sino en los muchos temas que aún siguen colgados en el FCBarcelona.

Por no pensar, por ejemplo, que pasado ya más de un mes de finalizada la pasada temporada, las cuentas aún no están ni cuadradas ni presentadas a los socios. Cuatro años y medio después, se sigue sin tener ‘fair play’ ni se cumple la regla 1x1, pero Joan García, Rashford y hasta el fumador Wijciech Szczesny deben estar tranquilos pues ahí estará el CSD y/o el Gobierno de Pedro Sánchez para echar un (otro) capote.

Joan Laporta posa con Marcus Rashford, el segundo y último fichaje del Barça 2025-26. / FC BARCELONA / SPO

Entro en la web del FCBarcelona y solo hay a la venta entradas de 500 euros o más para ir a ver el trofeo Joan Gamper al Johan Cruyff. Dicen que pronto harán un sorteo para las otras 4.500. Dicen. Tengo mi washap repleto de amigos, todos ellos profesionales de la construcción, que me dicen que tienen colegas dentro del Spotify Camp Nou que les aseguran que allí no habrá fútbol "ni de la risa" hasta dentro de un montón de meses. Muchos. Me cuentan que el Barça lo sabe y que quien mejor lo sabe es el Ayuntamiento de Barcelona.

Leo que Hansi Flick dice que las camisetas no sirven, que hay que cambiarlas. Cuentan que hay que apretar a Ter Stegen para que dé su consentimiento para que se pueda enviar la documentación de su operación a esa comisión de médicos que debe decidir si su baja es de corta o larga duración.

Es decir, perdón, ¿después de zarandear a Ter Stegen, de llamarle de todo, de intentar venderlo, de desprestigiarlo, de manchar su reputación siendo uno de los cinco mejores de la plantilla, capitán, renovado hasta 2028, le vamos a pedir que firme un documento para que lo retiren de la circulación?

Hace siete meses, Joan Laprota y Rafa Yuste tranquilizaron, con las mismas palabras utilizadas ahora con Joan García y Marcus Rashford, en el sentido de que no había problema con la inscripción. Y si no interviene el CSD, el Gobierno de Pedro Sánchez, Olmo se hubiera quedado sin jugar.

Veo que parte del vestuario ha empezado a decir que su capitán es Ter Stegen, así que no está tan claro que sus compañeros le tengan manía. Es posible que alguno de ellos, no sé, digo, por lo que oigo y leo, tal vez Casadó o Fermín, tema que les pueda pasar lo mismo y acaben vendiéndolos para cuadrar los números, las cuentas, la liquidación, el presupuesto, el ‘fair play’ y el 1x1. Tal vez.

Desde luego, al que no se venderán es a Gavi, que es el protegido del cuñado Alejandro Echevarría, que veo que sale en el segundo puesto de la lista de “otros miembros de la delegación oficial” de la gira asiática que me ha pasado un amigo. Echevarría, que no tiene cargo ni nada pero manda más que el presidente, figura como ‘membre de la Comissió Esportiva’. La lista, de 38 nombres, está encabezada por Enric Masip, ‘Gabinet de Presidència’.

Leo que el escándalo del acuerdo con el Congo ha llegado hasta Suecia, donde Benjamin Dousa, ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha tenido que salir al paso de los rumores que se habían generado en su país, que envía un montón de millones de euros como ayuda humanitaria al Congo, pues hay suecos que piensan que el Gobierno de ese conflictivo país le paga al Barça con dinero suyo, es decir, con coronas suecas. Puede que al Barça, necesitado de esos 40 millones, le dé absolutamente igual de donde sale el dinero. Bueno, en realidad le da igual, sí, por eso ha firmado ese contrato tan escandaloso que patea los ‘valors’ del ‘mès que un club’.

Ronald Araujo muestra el trofeo ganado con la victoria sobre el FC Seúl en el segundo amistoso de la gira. / Valentí Enrich / SPO

Repito, siete meses después, el Barça está donde estaba, fundamentalmente en los temas más importantes, en los temas vitales, en los temas de gestión: el ‘caso Olmo’ se llama ahora 'caso Rashford' o, peor, ‘caso Joan García’, el Spotify Camp Nou sigue inservible (por muchos meses), faltan un montón de millones para cuadrar las cuentas, no se ha liquidado aún el último ejercicio, no hay ‘fair play’, no hay 1x1, se han peleado con el capitán del equipo y todo el mundo teme que, al final, habrá que venderse a algún niño de La Masia para que salgan los números.

Pero nada de todo eso preocupa a la expedición blaugrana de directivos, familiares, empleados, futbolistas, técnicos, auxiliares, miembros de Partnership Activation, Barça Identity, Fan Engagement&Membership, Barça One o relaciones Institucionales, RP y Protocolo, que están en Corea tras visitar, perdón, trabajar muy duro, en Japón.

Como dice Laporta y confirma Yuste, todo está bajo control. Este verano, sí.