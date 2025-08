Messi no corre peligro para el Inter de Miami: sufre una lesión muscular leve

El Inter de Miami anunció este lunes el alcance de la lesión de Leo Messi. El argentino se retiró este sábado del terreno de juego por unas molestias en los isquiotibiales en la segunda jornada de la Leagues Cup ante el Nexaca, y el club estadounidense confirmó así que esas dolencias se tratan de “una lesión muscular menor” en la pierna derecha del rosarino, según el comunicado emitido por la entidad.

El exjugador azulgrana abandonó el terreno de juego en el minuto 11 de encuentro. Tras el duelo, en el que el Inter Miami se llevó dos puntos (2-2 y 5-4 en los penaltis), Javier Mascherano, técnico del equipo, declaró en rueda de prensa que esperaba que la lesión de Messi no fuera algo grave.

"Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión.", afirmó el preparador.

"Es muy triste para todo el equipo que el mejor jugador del mundo, de la historia, esté lesionado. Es un futbolista fundamental. Es una lástima. Ojalá no sea algo serio porque lo necesitamos", expresó por su parte Jordi Alba.

Messi abandona este sábado el terreno de juego por lesión ante el Nexaca / EFE/ EPA/ CRISTOBAL HERRERA - ULASHKEVICH

Sin embargo, el Inter de Miami espera recuperar a Leo Messi para la causa a corto plazo, a pesar de que la entidad no especifica un plazo estimado de recuperación. Actualmente, el conjunto de Florida tiene cinco puntos después de dos partidos en la Leagues Cup y cerrará la primera ronda este miércoles con un duelo ante los Pumas UNAM, que también cuenta con los mismos puntos (5).