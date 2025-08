El Històrics, las pretemporadas y una tarde de verano: la receta imperecedera del fútbol catalán

Es verano y en las instalaciones del FC Martinenc todo va según lo previsto. Son las once de la mañana y varios grupos de niños se amontonan en la piscina exterior que colinda con el estadio del club. Se refrescan. Chapotean. Dirigidos por los monitores de los campus estivales, bailan al ritmo de Coti x Coti de The Tyets, que suena con fuerza por la megafonía del recinto. En el terreno de juego, un trabajador se dedica a quitar carteles de las vallas publicitarias. Pone a punto el campo, mientras el olor a caucho del césped artificial penetra ligeramente en el ambiente del Municipal del Guinardó. En los banquillos se lee: “Torneig d’Històrics”. El lema que pone nombre —desde hace más de cuatro décadas— a las pretemporadas del fútbol catalán.

“Esta competición se creó en 1984 por el 75º aniversario del Martinenc. Tuvo tanto éxito que los propios participantes insistieron en seguir haciéndolo de ahí en adelante”, explica David Alonso, presidente de la entidad, a EL PERIÓDICO. Y hasta ahora. Del 4 al 10 de agosto, el club catalán —organizador y fundador del campeonato— albergará la 39ª edición del torneo de verano: un certamen “emblemático y de barrio” que se antepone al glamour de la élite, para dar paso al “fútbol de toda la vida”: “Hay gente que solo está pendiente del Barça o el Espanyol, pero esto para los que lo vivimos es igual de importante”, sentencia Toni Carrillo, entrenador del conjunto barcelonés.

Él sabe lo que es sufrir más de un Històrics como técnico. También disfrutarlo como aficionado, en una época en la que trofeos como el Teresa Herrera, el Ramón de Carranza o el Joan Gamper tenían un encanto que “se ha ido perdiendo”. “Las cosas han cambiado mucho. Los equipos organizan sus giras y la mayoría se van al extranjero”, lamenta Carrillo sobre el devenir del deporte rey, aunque recalca que el campeonato catalán supone “un aliciente importante” en los futbolistas.

Doce entidades

“Tiene un valor especial. La pretemporada no es el período del año que más nos gusta y con este torneo sales de la dinámica de los entrenamientos y la planificación física”, relata Max Marcet, delantero del Sant Andreu, que ve en el ‘Històrics’ una oportunidad para “competir contra equipos de mucho nivel”. Esta temporada, un total de 12 entidades —que abarcan desde la Primera RFEF hasta Primera Catalana— disputarán la edición masculina. Entre ellos, el Martinenc, el Sants, el Júpiter, el Europa, el Sant Andreu, el Horta y el Badalona: siete equipos que han estado presentes en la mayoría de las ediciones del campeonato desde su fundación.

El Sant Andreu, campeón del torneo 'Històrics' en la edición del 2024 / Xavier Galiana – Torneig Històrics

Por eso, estos conjuntos cuentan con una invitación asegurada cada campaña. Año sí; año también. El resto de participantes se decide en base a “los méritos deportivos propios”, cuenta David Alonso, el encargado de evitar que “el torneo sea cerrado”. El caso del Reus FC Reddis, recién ascendido a Segunda Federación, refleja esta dinámica, ya que este curso tiene una plaza para jugar el Històrics por primera vez en su historia. Una competición con un formato peculiar, —los partidos de la fase de grupos son de 45 minutos; la semifinal y final de 90— y que plasma en las gradas una atmósfera oriunda.

Homenaje a Manolo González

“Hay entrenadores o jugadores que han disputado el torneo cuando eran más jóvenes y ahora vienen a ver amigos o excompañeros. Este torneo es un punto de reunión. Se respira un clima futbolero, de verano, relajado. Muy familiar”, asegura el mandatario. Y es que figuras como Manolo Márquez, exentrenador de Las Palmas o la India; Mariano Díaz; exfutbolista del Real Madrid y campeón del 'Histórics' en 2011 con el Badalona; o Ferran Jutglà, que disputó el campeonato con el Sant Andreu en 2018, han pasado por el certamen veraniego.

Manolo González, campeón del Històrics en 2017 con el Badalona / Torneig Històrics

Al igual que Manolo González. Como futbolista, lo disputó a finales de los 90 con el Poble Sec. Como técnico, lo ganó en 2017 con el Badalona. Este miércoles, el 'Històrics' rendirá homenaje a la trayectoria deportiva de ‘Manolito’ —así le llaman algunos de sus amigos— que jugó para el Martinenc desde prebenjamines hasta el primer equipo, y lo entrenó en las categorías inferiores del fútbol base.

“Es un ejemplo. Nos sentimos muy identificados con él por cómo ha picado piedra. Es uno de los nuestros. Su madre se iba a trabajar y él se metía en el campo, en las piscinas de verano. Se crió aquí”, explica Toni Carrillo, señalando las instalaciones del conjunto del Guinardó, desde el interior de una recóndita sala en la sede del club. “Esta entidad tiene un componente emocional muy importante para él”, manifiesta el entrenador catalán.

Y agrega sobre el preparador blanquiazul: “En mayo ascendimos a la Lliga Elit. Me felicitó por mensaje cuando él se jugaba la permanencia en Primera con el Espanyol. Son detalles que no todo el mundo tiene”, dice David Alonso, que sabe que Manolo González “es humilde, no tiene filtro y aún lleva en la cabeza el fútbol modesto de donde viene”. Una esencia que el Històrics representa —desde hace más de cuatro décadas— para el balompié catalán.