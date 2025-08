Davidovich se retira del ATP 1000 de Toronto en el que avanzan Rublev, De Miñaur y Shelton

El jugador español Alejandro Davidovich abandonó este domingo por problemas musculares el torneo ATP 1000 de Toronto, lo que permitió a su rival, el ruso Andrey Rublev, avanzar a los cuartos de final junto con Alex de Miñaur y Ben Shelton.

En un partido muy igualado hasta que Davidovich (19) empezó a sufrir calambres en las piernas, el español se adjudicó el primer set en el 'tie-break' mientras que Rublev (11) ganó el segundo en el juego de desempate.

Adiós con 3-0 abajo en el tercero

En el tercer set, con un 6-7(3), 7-6(2) y 3-0 en el marcador, las piernas de Davidovich no aguantaron más y el último español en la competición de individuales tuvo que abandonar la pista.

Poco antes del partido entre Davidovich y Rublev, jugaron el estadounidense Frances Tiafoe (12) y el australiano Alex de Miñaur (8). El número ocho del mundo empezó el partido con firmeza mientras que Tiafoe, incómodo con el viento, cometía numerosos errores. De Minaur ganó con facilidad el primer set pero en el segundo el americano recuperó la concentración y forzó el tercero.

Victoria con polémica

El australiano tuvo que esforzarse en el último set pero finalmente se impuso a Tiafoe con un 6-2, 4-6 y 6-4 global. Otro estadounidense, Ben Shelton (7), también tuvo que emplearse a fondo para deshacerse del italiano Flavio Cobolli (17) por tres sets: 6-4, 4-6 y 7-6(1).

En el último set, Shelton remontó un 3-5 en su contra. Nada más terminar el partido, el estadounidense y el italiano protagonizaron una discusión en la red de la pista cuando Shelton le pidió explicaciones por un gesto.

Shelton posteriormente declaró que Cobolli "hizo un gesto durante el 'tie-break'" y que le preguntó qué significaba. "Me dijo que no estaba dirigido a mí, así que todo está bien", añadió un cariacontecido Shleton, que dijo que no quería responder más preguntas sobre el tema.