Este Barça quema, por Lluís Carrasco

El verano asiático ha apretado como si quisiera dejar huella. No ha sido solo el calor: ha sido la sensación de estar en un lugar que no es para vivir, sino para resistir. Entrenar a 40 grados no forja músculos, forja carácter. Y eso es justo lo que se ha visto en la pretemporada de este Barça que se reconstruye sin pirotecnia ni alardes, pero con propósito.

Japón y Corea del Sur habrá sido un escenario infinito en lo turístico, pero limitado en lo deportivo. Hay respeto, hay técnica, hay pleitesía... pero han escaseado las masas latinas y el fervor de USA en las gradas y el colmillo de equipos referentes en el césped. El Barça ha gustado, sí, pero ha faltado rival. Cuando la exigencia no aprieta, el aprendizaje se resiente. Aun así, el grupo ha sudado, ha convivido y ha entendido el valor de cada minuto juntos. A veces, es más importante comprobar que sigues creciendo de forma coral, que saber de algún jugador rival.

La Masia, un seguro

Y mientras nos fijábamos en los nuevos, hay algo que no cambia: la Masia. Siempre la Masia. Un seguro. Un refugio. Una certeza. De ahí brotan los que sienten el escudo sin contrato profesional. De ahí, los que no necesitan análisis. Cuándo no Lamine, Gavi, o Cubarsí, aparece Fermín o Casadó... Cuando no, todos y juntos: los que aún no tienen edad para tener memoria pero ya tienen la pasión tatuada en las botas, y la historia del club en el corazón. Juegan, sin saber que nacer en el Barça, ha de dar vértigo… ¡No alas!

Los refuerzos han llegado con tantas ganas como respeto. No hay estridencias pero sí una integración inaudita, e ilusión. Mucha ilusión. Dro o Jofre se mueven con el ansia de quien sabe que el Spotify Camp Nou —cuando vuelva— no perdona a quien espera, y el equipo sigue mirando el área como quien conoce el futuro. Y el balón sigue sin quemarles: les guía.

La pretemporada avanza. El termómetro bajará, y el juego subirá. Y esta gira sin exigencia defensiva nos dejará un Barça firme y matemático, sin ruido, pero letal. Que se prepare el rival: las brasas que no se ven, también queman.