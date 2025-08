Martí Filosia: "Pintando soy feliz, nadie me aplaude y nadie me silba"

Era un artista en el campo y un artista en su estudio. Narcís Martí Filosia (15 de septiembre de 1945) no se ha movido de Palafrugell, donde nació, en los casi 80 años que está próximo a cumplir excepto para jugar en el Condal (1965-66), el Barça (66-75) y el Sant Andreu (75-77). Una carrera futbolística que acortó, por el hartazgo de la incomprensión y las limitaciones de una lesión que le impedía jugar con plenitud, para dedicarse al mundo de las antigüedades y la pintura.

¿Sigue el fútbol de hoy en día?

Sobre todo, lo que televisan. A veces me llegan los resultados. Tengo un amigo con el que tomo el café por la mañana, que me cuenta todas las noticias del Barça, porque es muy culé. Me gusta ver partidos, algunos más que otros.

¿Se desconectó mucho del fútbol al retirarse?

Bastante, bastante. Entonces ya era padre de cuatro criaturas y tenía muchas cosas que hacer. También había montado un negocio con Rexach y otros socios, la tienda de deportes en Muntaner con Mariano Cubí, una tienda en Figueres con otros socios... Decían de mí que era un gandul, y quizá no lo era tanto…

No era un motivado del fútbol.

No. Como las sociedades las montaba con amigos futbolistas, siempre estuve conectado con el mundillo.

Entrevista a Martí Filosia en Palafrugell. / DAVID APARICIO FITA

Pero estuvo nueve temporadas en el primer equipo.

Sí, son muchos años. Estoy muy satisfecho, sobre todo cuando hablo con mis allegados, porque les parecen muchos. Yo empecé en el juvenil del Barça porque me convocaron primero en la selección catalana y luego en la española. Me fichó el Barça para jugar la fase final del campeonato de España. De ahí pasé al Condal, que estaba en Segunda, y al año siguiente subí al primer equipo. Es una historia sencilla. Nunca reculé, que es lo que te puede desanimar cuando eres joven. Me acuerdo de uno que creía que iba a subir al primer equipo y le dieron la baja. Sufrió un disgusto tremendo. Yo no tuve disgustos, he tenido otro tipo de inconvenientes.

¿Cómo qué?

Con el público sobre todo.

Martí Filosia, en una visita al antiguo campo de La Masia, habla con Carles Rexach, en presencia de Pep Guardiola y el utillero José Antonio Ibarz. / JOAN MONFORT

Una de las cosas que han quedado de su etapa.

Mi problema es que no lo supe gestionar. Si me hubiera pasado ahora, explicaría claramente lo que me pasaba. Tuve un problema de crecimiento. A los 14 años crecí muy deprisa y dos vértebras se me desplazaron. Me apretaban la médula espinal y la fricción me daba unos pinchazos de mil demonios. Me llevaron a varios médicos, y todos me querían operar. Pero si te informabas, leías que en aquella época, tras las operaciones de vértebra, en un porcentaje muy pequeño te permitía seguir con la misma vida. Fuimos a un tal Ferrandis, que era médico, vegetariano, que me hizo llevar una faja que detrás tenía un corcho y un cuero para que me apretara, pero a la vez me impedía la facilidad de maniobra y me cambiaba la forma de correr. Hasta el entrenador me criticaba.

¿Por la forma de correr?

‘¿Dónde vas con el péndulo?’, me gritaba Seguer. No tenía facilidad para flexionar. Si hubiera tenido agallas, le habría mandado a hacer puñetas. Yo callé. El cinturón me apretaba tanto que al final de los partidos tenía heridas en la piel, sobre las caderas, y sangraba. Pero qué le vas a explicar a la gente si juegas con faja o no.

Narcís Martí Filosia, en un jardín cerca de su casa en Palafrugell. / DAVID APARICIO

Cuadraba con la fama de su carácter tranquilo y sosegado.

Pues en mi casa me decían que era al revés. Mi hermano debía más tranquilo que yo, al parecer. Yo era un mal bicho, decían.

En casa un mal bicho y fuera de casa un tranquilazo.

En casa, un bicho, y fuera, un bicho raro.

Era un futbolista diferente. ¿Se daba cuenta?

Sí, sí, en alguna grabación me vi. Me pasó en una mala época. El crecimiento ya lo había hecho pero las vértebras, a partir de una edad, ya me obligaban a ir con cuidado. No podía abrir mucho las piernas.

Le condicionó, indudablemente.

La faja no me perjudicaba al saltar de cabeza. Marqué varios goles porque en esas jugadas no me molestaba, pero sí cuando debía hacer movimientos bruscos o que requirieran elasticidad.

Martí Filosia cabecea en un Barça-Madrid disputado en el Camp Nou. / BERT

¿Acabó del fútbol desengañado?

No. He jugado en la placita delante de casa, con los amigos, en los infantiles y los juveniles del Palafrugell... ya sabía lo que era el fútbol. Si no hubiera crecido tan deprisa a los 13 o 14 años, no habría tenido esos problemas físicos.

Jugaba de delantero centro.

Sí. Cuando vino Bustillo al Barça [Miguel Ángel Bustillo, en 1969], pasé a jugar de interior izquierdo, y luego cuando vino Asensi [Juan Manuel Asensi, en 1970], ejercí de interior derecho. Pero la mayor parte del tiempo jugué de delantero centro. Si no eres rápido, se nota más que te faltan algunas cosas. De cabeza marcaba.

¿Qué posición le gustaba más?

Como Puskas, de interior. Jugaba de delantero pero no era el más adelantado. En el Condal jugaba con Carles Feliu, el hermano de Núria Feliu; él era un delantero centro muy rápido, se movía de un lado a otro y yo me aprovechaba de esos movimientos, jugando de diez, para llegar y marcar.

Martí Filosia posa delante de algunas de sus obras. / DAVID APARICIO FITA

Mejor de interior que de delantero, menos patadas.

Siempre tienes el aliento del central en el cogote. Los entrenadores no querían que bajara al centro del campo.

En aquella época no había ningún central amable.

Ni uno. Eran centrales porque eran futbolistas duros.

¿Recuerda alguno?

No, ninguno en particular. También me falla la memoria.

El estudio del artista en Palafrugell. / DAVID APARICIO FITA

Solo ganó una liga durante su estancia. ¿La leyenda de que les estafaron más de una es verdad?

No tengo esa percepción. Cuando llegó Cruyff pensé: si pudiera jugar con él… Era muy rápido. Él llevaba el 9, pero no jugaba de delantero centro; yo tenía el 10, pero querían que jugara de 9. Él era muy rápido, y creo que lo habría hecho mejor que yo entre los centrales.

¿Ahora se lo pasaría mejor o cree que jugaría con más facilidad?

No me he entretenido en pensarlo. Pero si veo algún jugador que tiene libertad para moverse sí que pienso: este se lo pasa bien. He tenido entrenadores de todo tipo. Buckingham fue quien mejor se portó conmigo. Hasta él mismo se convenció de que si yo jugaba de interior como en el Condal, tenía fuelle para subir y bajar. Si bajabas a la zona de medios, tenías más posibilidades de sorprender, porque los defensas no se atrevían a moverse de la zona.

El exfutbolista azulgrana posa junto a una antigua camioneta de su propiedad. / DAVID APARICIO

Dice que tuvo de todo como entrenadores.

Artigas, un día, dando la alineación le dice a Rexach: ‘Usted juega de extremo derecho, y haga lo que quiera con este’, refiriéndose al lateral. Y a mí me dice: “A usted lo marcará Glaría. Por arriba veo difícil que la toque y es más rápido que usted”. Al final de la charla, le dije yo: “Si no la voy ni a tocar ni por arriba ni por abajo, ¿por qué coño me pone? ¡Ponga a otro!”.

¿Se sintió incomprendido?

No pensaba en eso. Pensaba que si pudiera mandarles a la mierda o cambiar yo de equipo, no me habría costado mucho. Pasó el tiempo, tuve familia muy joven y todo se complicó. Se interesó el Elche por mí. No pudimos ir a vivir a un barco como deseábamos, con dos hijos entonces.

Martí Filosia posa delante de algunas de sus obras. / DAVID APARICIO FITA

Eso era muy rompedor en los sesenta.

¡I tant! La gente pensaba que era un manta, y yo sólo quería jugar. No podía andar explicando a cada uno lo que me pasaba en la cadera.

¿Qué pensaba cuando le silbaban?

Me había acostumbrado. Sabía que no tenían razón. Mi manera de jugar, mi manera de correr, con las zancadas largas, hacía mal efecto. Entiendo que no gustara. Si marcabas un gol de cabeza, todo se olvidaba, si metías un gol con el culo te aplaudían igual.

Carles Rexach y Narcís Martí Filosia en la cena navideña de los veteranos del Barça en 2006. / JOAN IGNASI PAREDES

¿Hizo amistades en el fútbol?

Sí.

¿Con quién?

Empecé con Jordi Nadal, el portero del Condal. Era de Girona, de Salt, e íbamos juntos con el coche. Íbamos y veníamos cada día excepto en la víspera del partido, que nos quedábamos a dormir en el Camp Nou.

¿En el estadio?

Había una habitación con literas para los que éramos de fuera de Barcelona. Cuando era la víspera de un partido o salíamos a jugar de visitantes no valía la pena ir a casa para volver al día siguiente. Yo iba a Girona, lo recogía con el coche, o íbamos con el suyo, regresábamos y cada uno iba a su casa a comer.

Con Charly Rexach también.

Yo había empezado a hacer negocios con otro amigo, Valls, que jugaba en el Palafrugell y luego en el Figueres. Montamos una tienda de deportes. Como iba bien, pusimos dinero en una tienda en Sabadell, y también funcionó muy bien y salió la oportunidad de poner otra en Barcelona. Le pusimos de nombre Rexach-Martí. Él tenía más cartel que yo. Duró bastante tiempo.

Ganaron dinero…

Cuando dejé de jugar me fui a vivir a Palafrugell y él se quedó con mi parte de la tienda. La de Sabadell ya la habíamos dejado. Luego nos dedicamos a buscar clientes para piscinas y pistas de tenis. Teníamos fama de mantas, pero hicimos muchas cosas.

Martí Filosia, con un amigo, contempla sus pinturas en la exposición que hizo en Palafrugell en octubre. / ANIOL RESCLOSA / DDG

¿Cómo se definiría a sí mismo? ¿Cuál es su profesión?

Ostras… Tuve mucha afición por las antigüedades. Viví muchos años de anticuario, es un trabajo muy divertido. El fútbol te da muchas emociones, pero las antigüedades me engancharon. Salía un par de veces al año por España a hacer compras. Puedes encontrar cosas interesantes, puedes acertar o te pueden dar gato por liebre. Cada actividad tuvo su tiempo. Cuando jugaba a fútbol no dormía la noche anterior pensando en el partido: cómo me combinaría con Feliu, qué central me tocaría…

¿Ha hecho siempre lo que ha querido?

Más o menos. He tenido mucha suerte. La gracia es que he hecho lo que me ha gustado. Cuando me preguntaban de pequeño que quería ser, siempre respondía que taxista o camionero. Mi padre trabajaba en las oficinas de la Sarfa y yo recuerdo mi infancia ahí, rodeado de coches y camiones. Con siete años los conductores me llevaban a dar una vuelta con los camiones.

Ahora es pintor.

Dos veces a la semana viene mi nieta y pinta a mi lado en el estudio. Hacer lo que te gusta es la mejor medicina. Me gustaba jugar a tenis durante una época, pero era un entretenimiento. Aquí pintando estoy bien, soy feliz, nadie me aplaude y nadie me silba.

Rexach y Martí Filosia, en un encuentro de la agrupación de exjugadores del Barça en 2004. / ZOLTAN CZIBOR

¿Recuerda cuál fue su mejor partido?

Me acuerdo más de los partidos en que me silbaron que de los buenos. En Elche una vez jugué un gran partido. No marqué, pero estuve bien.

¿Y el día que marcó cuatro penaltis contra el Bayern Múnich?

Fue en Casablanca, en un torneo. Me gustó mucho ese episodio. Müller los chutaba en el Bayern. Los lanzábamos alternativamente, uno en cada portería. Yo no fallé ninguno. Chuté cuatro, ya que ellos fallaron dos y no hizo falta lanzar el quinto.

El portero del Barça era Sadurní.

Era muy difícil marcarle goles, porque era muy flexible. Era alto y grande pero tenía muy buena cintura, amagaba bien. Era puñetero, siempre llegaba al balón.

Siempre podrá decir que usted solo venció al Bayern.

Pues sí. Figúrese.