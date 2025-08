Ter Stegen debe seguir siendo el capitán: así lo proclaman por ahora los jugadores del Barça

"El equipo siempre decide los capitanes, como ha sido el caso en el pasado. Por lo general, dos semanas antes del comienzo de la temporada”. Eso dijo Hansi Flick en la primera rueda de prensa de la pretemporada asiática. La capitanía de Marc-André Ter Stegen, uno de los temas que animan la actualidad azulgrana en este inicio de curso, corresponde al vestuario, subrayó. Y los jugadores van hablando, en comparecencias públicas o en entrevistas a los medios desplazados hasta Corea del Sur. De cara a la galería, la mayoría defiende que el brazalete debe mantenerse en el bíceps de Ter Stegen.

El asunto, evidentemente, no es sencillo. No es una cuestión solo de solidaridad hacia el compañero más veterano de la caseta. En la discusión intervienen unos cuantos factores conocidos que dificultan la decisión. Por un lado, se sabe que el club quiere desprenderse de su ficha, muy elevada después de la renovación que le firmó Joan Laporta hace un par de temporadas, y que se cuenta con Joan Garcia como apuesta de presente y futuro.

De Jong, a punto de empezar un entrenamiento en Japón. / FC BARCELONA / SPO

Por otro lado, Ter Stegen se está recuperando de la operación en la espalda, su tiempo de baja es larga, sea de tres o cuatro meses, y aun si estuviera bien, no se cuenta con él, ni como primero ni como segundo guardameta. Complicado mantener como primer capitán a un jugador en semejante situación deportiva. De momento, salvo cambio en las próximas fechas, el orden de jerarquía es el siguiente: Ter Stegen, Araujo, De Jong, Raphinha y Pedri. Fueron elegidos por votación interna la temporada pasada.

Apoyos explícitos

Algunos de ellos se han mojado en estos días de viajes. De Jong, que siempre ha mantenido una relación cercana al portero y sabe bien lo que es tener a los rectores del club en contra, defendió el statu quo actual: “Para mí, Marc es el capitán del equipo, como lo fue la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años. Siempre ha dado lo mejor para el club y yo lo apoyo, y por lo que yo sé, el equipo también”, aseguró.

Ferran Torres, máximo goleador de la Copa 2024/25 / FCB

Lo mismo dijo Ferran Torres: “No sé si habrá votaciones, no lo hemos hablado, pero por veteranía y por los años que lleva, creo que Ter Stegen será el capitán”, aseveró. Y Pau Cubarsí, en la cadena Ser, mantuvo la línea argumental: "Ter Stegen es nuestro capitán y estamos contentos con él. Lo vemos como el capitán que es. Lleva muchos años y conoce mucho este tema, así que nos puede ayudar mucho en todos los aspectos, porque él también ha vivido un poco más que nosotros. Al final tiene una Champions, así que para nosotros es el número uno".

Los jugadores, a la vez, se hacen los confundidos sobre la manera de decidir los portavoces del vestuario. Conscientes de la delicada situación de Ter Stegen, a corto y largo plazo, algunos parecen optar por tirar balones fuera. Si Flick dijo que es cosa del vestuario, los hay que le devuelven la pelota. "No es una pregunta para mí, será para el míster y para lo que quiera hacer el club", dijo por ejemplo Koundé. "En el fútbol hay jerarquías y tenemos que respetarlas. Para mí, aunque no lo sea, Marc seguirá siendo una persona especial. Si hay votaciones o no es una pregunta para el míster o el presidente", apunta Raphinha en Sport.

Raphinha, en un partido amistoso en Corea del Sur. / JEON HEON-KYUN / EFE

Extraño lo que dicen Raphinha y Koundé, porque siempre es prerrogativa de la plantilla elegir a sus representantes. Es así en todas partes, Barça incluido, salvo este año en el Manchester City, donde Pep Guardiola ha elegido las dos vacantes y se ha decantado por futbolistas con galones como Haaland y Bernardo Silva. Ninguna revolución.

La voz de un líder

Ser capitán no es solo llevar el brazalete y decidir ante el árbitro si quiere la cara o la cruz de la moneda. Los jugadores siempre tienen peticiones, ya sea a la presidencia o al staff técnico. A veces sobre fiestas, o sobre logísticas de viajes. Lo explica un poco Dani Olmo a Mundo Deportivo después de mencionar que "como compañeros y como equipo estamos con Marc, nuestro capitán, para que pueda volver lo antes posible”.

Dani Olmo celebra un gol la pasada temporada en Montjuïc. / Alejandro García / EFE

Para Olmo, "un capitán es un líder, no sólo dentro sino también fuera. A veces pienso que no hace falta llevar el brazalete para ser un capitán o un líder. Es el portavoz, pero no pasas a ser capitán de un día para otro. Al final se trata de tener la confianza del grupo, también liderazgo, ser un ejemplo, que piense por el grupo".

Nadie en la plantilla ha dicho de puertas afueras que Ter Stegen no sea ese líder ejemplar, pese a la contaminación que se emana desde el club. Pero en un vestuario en que el peso ya recae en futbolistas muy jóvenes y de otra generación al alemán, y cada vez son y serán más opinativos, las mayorías pueden ser cambiantes. Con el inicio de la Liga a la vuelta de la esquina, el enigma no tardará en resolverse.