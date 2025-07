Una reflexión americana, por Sergi Mas

En 2008 la carrera presidencial a la presidencia de los Estados Unidos acabó con la victoria del candidato demócrata Barack Obama por encima del republicano John McCain. Casi diez millones de votos marcaron la diferencia entre uno y otro. Obama era y es un experto comunicador que basó su victoria tras una pregunta que hizo reflexionar a la clase media americana: ¿Está usted más orgulloso de su país que hace 4 años en los que ha gobernado George Bush? Si no lo está, vóteme y aquí remaremos todos para que así sea" .

Si por ejemplo mañana por la mañana se nos presenta Alan Pace a la masa perica y nos realiza una pregunta parecida a aquella: "¿Está usted más orgulloso de su equipo que hace 4 años en los que ha presidido la entidad Mister Chen? Si no lo está, que sepa que aquí remaremos todos para cambiar el rumbo" . Para empezar: no es que a Alan Pace le podamos dar o retirar el voto porque no ha lugar y además no hay elecciones al máximo accionista hasta que él o su grupo inversor decidan venderlo a otro.

Porque si mañana por la mañana un empresario de Emiratos Árabes se enamora del RCD Espanyol y le ofrece 500 kilos por el club al señor Alan Pace y para poder llevar la gestión, que nadie dude Pace lo venderá. En principio esto no va a ocurrir. O sí va a ocurrir. No lo sabemos.

La única verdad es que nosotros no pintamos nada ni en las grandes, ni en las pequeñas decisiones, porque es que el club es de él. Que nunca se nos olvide esto. El sentimiento, la historia, los tres estadios en los que nos hemos emocionado y enfadado... todo eso es nuestro tan sólo pertenece a nuestra gestión emocional.

Y si pasado mañana viene un tío de Australia a sustituir a Garagarza, pues vendrá. Y si el domingo Alan Pace decide vender a Javi Puado a la Roma (ojo que los italianos van detrás y puede ocurrir, pues lo hará). Nos guste o no. Como cantaban Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos... "El gusto es nuestro". El club es de Alan Pace. ¿Y nosotros, qué tenemos?