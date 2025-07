Pere Gallego y la vida en el Congo: "Todo es un caos, la gente se muere de hambre, ves el sufrimiento en las caras"

"Todo es dramático, no hay nada que funcione. No hay normas y la gente se muere de hambre", así define Pere Gallego, representante de deportistas, a la República Democrática del Congo, territorio que ha visitado en más de 25 ocasiones en los últimos años. El país africano ha llegado a un acuerdo con el Barça para promover "la cultura y la innovación deportiva". Una justificación que se le hace complicada de entender, viendo la situación actual del país.

"Asfaltadas, en todo el país, igual hay 500 kms de carretera. Es el país que, según el índice que mide la corrupción en el mundo, está en el top 10 histórico. Si miras el Índice de Desarrollo Humano, está en el top 10 de los más pobres. La República Democrática del Congo es un lugar, un país muy grande, donde el gobierno no tiene control del territorio", confiesa Gallego, también agente de la NBA que ha visitado el país recurrentemente.

"Es el horror"

República Democrática del Congo tiene entre 109 y 113 millones de habitantes millones de habitanttes, con cerca de 20 millones en la capital. En cuanto a territorio, segundo país más grande de África (solo detrás de Argelia), casi 5 veces el tamaño España. "Si no has estado en la RD del Congo, no has estado en África. Es donde tienen el sufrimiento en la cara. Son caras, incluso las de los niños, que reflejan sufrimiento. Es el horror. Gente por todas partes. Parecen hormigas. Todo caótico. Es un país muy rico en materias primas, pero no hay normas de nada", añade Gallego.

Como socio de You First by Gersh, agencia de representación de deportistas, ha viajado mínimo una vez al años al país africano durante los últimos 18 años por uno de sus representados, el jugador de baloncesto Serge Ibaka. "Todo es un caos. Una vez sales del barrio residencial donde están las embajadas y las sedes de las empresas y donde viven los ricos, cuando sales de ahí, todo es un caos", confiesa recordando anécdotas de las veces que ha estado en la capital del país, Kinshasa.

"Muy corrupto"

"Ellos tuvieron al dictador Mobutu Sese Seko que les decía: 'podéis robar, pero tenéis que controlar lo que robáis'. Allí está asumido que cuando negocias algo, la persona con la que negocias roba una parte. Es así al 100%. Es imposible cerrar un contrato sin que alguien se quede una parte", añade sobre la manera de hacer negocios que ha vivido de primera mano.

Soldados en Kivu del Norte, en el Congo. / EP

Todo eso en un país donde la gente vive al día y "no tiene para comer". "Es un país muy pobre, todo muy corrupto. Miras a la gente y ves sufrimiento en sus caras. Hasta los niños", añade el representante que hace años también trabajo en el Barça, donde lideró el diseño y desarrollo del departamento de scouting y reclutamiento de la sección de baloncesto.

Ahora la República Democrática del Congo aparecerá en la parte trasera de las camisetas del Barça de entrenamiento como parte del acuerdo entre el país africano y el club catalán. El Barça anuncio este martes un convenio con el país africano para "promover el fútbol y la cultura del deporte y la paz" por el que cobrará unos 11 millones anuales, sumando un total de 44 millones por los 4 años de acuerdo.

Episodios de violencia

"Es imposible promocionar el turismo del Congo porque es inexistente. Es un país extremadamente peligroso, con milicias. Tampoco hay industria deportiva porque los clubs no tienen ningún tipo de apoyo público ni privado. Las grandes marcas no apoyan la formación", relata Gallego a raíz de su experiencia en el país africano. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomienda no viajar "por la inestabilidad de la región" y los "episodios de violencia contra extranjeros" que se registran.

Gallego además recalca que dentro de poco el país africano volverá a tener elecciones, situación que puede hacer cambiar los planes tanto al gobierno como a sus acciones. Contexto que, sin duda, podría terminar afectando al acuerdo con el Barça.