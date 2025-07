De Jong adelanta también que renovará por el Barça y expresa su apoyo a Ter Stegen

Jules Koundé adelantó este miércoles que renovaría su contrato por el Barça y al día siguiente Frenkie de Jong ha repetido las mismas palabras: "Al final voy a renovar", ha dicho el centrocampista holandés al final del partido frente al FC Seúl.

Unas palabras muy escuetas, pero clarificadoras ha pronunciado de Jong, una vez desaparecido su distanciamiento con el club. O del club con él, cuando el jugador tardaba en recuperarse de la lesión de tobillo y tardaba aún más en recuperar el nivel futbolístico que tenía cuando se le fichó.

De Jong, en el centro, durante el pasamanos antes del encuentro frente al FGC Seúl. / Valentí Enrich / SPO

Pacto encarrilado

Koundé dio las negociaciones por cerradas, con la ampliación del contrato (del 2027 al 2030) pendiente de recibir las firmas del futbolista y de Joan Laporta, el presidente. Y pendiente de la foto en el despacho del Camp Nou, como es protocolario. Una foto que se repetirá con Frenkie de Jong, que alargará su estancia en el club porque, en resumen, el acuerdo es fácil cuando existe la predisposición de ambas partes. El compromiso actual acaba en 2026 y se renovaría hasta 2028.

"Estoy muy contento en el Barça, por lo que sé el Barça está contento conmigo y, al final, voy a renovar", explicaba con una sonrisa De Jong, que fue titular ante el FC Seúl. Laporta avanzó a mediados de junio que la renovación estaba encarrilada, pendiente de un asunto que parece haber demorado el acuerdo. "Aún no he firmado; si no, lo sabríais", aclaraba el futbolista. El inconveniente, deslizado por Laporta, era que De Jong gestionaba el cambio de representante.

De Jong y Ter Stegen, a punto de comenzar el entrenamiento del Barça en el campo del Mónaco la pasada campaña. / Dani Barbeito / SPO

La separación actual

Acabado el acercamiento entre el Barça y De Jong, la separación se ha abierto entre el Barça y Marc André ter Stegen, uno de los mejores amigos del neerlandés. El club desea prescindir del guardameta, antes de que se operara este martes en Burdeos de una dolencia en la espalda, y se ha filtrado que preferiría que se le retirara la capitanía por algunos sucesos de la pasada campaña.

"Para mí, Marc es el capitán del equipo. Es un jugador de clase mundial, lo ha sido durante muchos años, y siempre ha dado lo mejor al club" Frenkie de Jong — Centrocampista del Barça

Ter Stegen recibió el apoyo explícito del tercer capitán. Cuenta también con el respaldo de sus compañeros, añadió De Jong. "Para mí, Marc es el capitán del equipo. Es un jugador de clase mundial, lo ha sido durante muchos años y siempre ha dado lo mejor al club", aseguraba el futbolista, que no quiso aventurar cuál es el efecto que ha operado en Ter Stegen el fichaje de Joan Garcia, el sustituto proyectado. Reconoció, eso sí, que el experico "tiene mucha calidad".