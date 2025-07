Esperando el 'tuit' de la vicepresidenta Elena Fort sobre el acuerdo con el Congo

“Son unos inútiles gestionando económicamente el club y, entonces, suplican que traguemos Qatar para salvar el club. O mejor, para salvarse ellos. Al final, Qatar nos ha dado por el culo. Como socia, pido al Barcelona que retire, de forma inmediata, toda la publicidad de Qatar Airways de las instalaciones e imagen del club”.

“Son unos inútiles gestionando económicamente el club y, entonces, suplican que traguemos Congo para salvar el club. O mejor, para salvarse ellos. Al final, Congo nos ha dado por el culo. Como socia, pido al Barcelona que retire, de forma inmediata, toda la publicidad de Congo de las instalaciones e imagen del club”.

El primer tuit sé que les suena, es más, ha resonado en nuestras mentes durante un montón de años. Lo escribió, cómo no, la opositora Elena Fort, en julio de 2016. Ahora, en la poltrona, nada más y nada menos, que como vicepresidente del Área Institucional, es decir, la mayor representación social del ‘més que un club’, Fort ha podido leer esta misma mañana un montón de mensajes como éste, donde, sustituyendo el nombre de Catar por el del Congo, la directiva del Barça ha quedado totalmente desnuda.

Aquellos que se opusieron al acuerdo de patrocinio con Catar, ahora abrazan encantados, bajo la coartada de "promocionar el deporte", los millones de un régimen que representa todo aquello que deberían rechazar como 'mès que un club'.

Es posible, muy posible, más que seguro, que Joan Laporta y su séquito, del que forma parte Elena Fort, necesite, sin duda, el dinero sucio del Congo para salvar las cuentas. Nadie duda de eso. Bueno, para salvarse ellos. Y es muy probable, seguro, que ese Código Ético que modificaron para que pudiesen entrar en el club familiares y amigos del alma, duerma el sueño de los justos.

Ese Código Ético, en su punto 4.2, hace referencia a los derechos humanos, estableciendo que el club se compromete al respeto pleno de la dignidad humana y a la observación de los derechos fundamentales en todas sus actividades. Esto implica que el club no tolerará ninguna forma de discriminación, abuso o trato indigno, y promoverá activamente un ambiente de respeto e inclusión.

Como muy bien ha explicado hoy ‘Son un clam’, la junta acaba de cruzar una línea roja. “Nuestra condición de ‘més que un club’ es incompatible con cualquier tipo de complicidad con un régimen como el de la República del Congo. Un país arrasado por la guerra, la corrupción y la explotación salvaje de sus recursos –con niños esclavizados en las minas y mujeres violadas como arma de guerra—no puede ser un socio del FCBarcelona. Es una vergüenza. Con la coartada de “promocionar el deporte”, el club se pone al lado de un régimen que representa todo aquello que debería de rechazar. No es desarrollo: es blanqueo”.

Hace unos años, el misionero Xabier Goicourta, que estuvo trabajando más de 60 años en el Congo, le escribió una carta de agradecimiento a Joseba Segura, obispo de Bilbao, por su visita al país africano. “Lo que ocurre en el Congo es difícil de comprender si no se ve. La apatía, el egoísmo, la indiferencia, la anarquía, el tribalismo, el robo, la prostitución, la mentira, la corrupción, son de tal calibre, que habrá pocos países en el mundo donde puedan sufrir la misma situación. Se puede padecer algunas de estas plagas, pero..¿todas a la vez?, como ocurre en el Congo”.

Un estudio de la publicación científica ‘American Journal of Public Health' encontró que 400.000 mujeres de entre 15 y 49 años de edad fueron violadas durante un período de 12 meses, en 2006 y 2007. Según la BBC, 48 mujeres son violadas cada hora en el Congo. Amnistía Internacional ha denunciado, en innumerables ocasiones, que “se ha violado a niñas de tan sólo 6 años y a mujeres de más de 70. y, en el Congo, es habitual someter a violencia sexual a las mujeres enfermas, embarazadas o con alguna discapacidad, que no pueden, por ello, huir de sus agresores. Se ha utilizado como esclavas sexuales, secuestrado y tratado como ‘bienes’ de uno o más combatientes a mujeres de todas las edades, a las que se ha mantenido cautivas durante días, meses, o incluso años. Los grupos armados han reclutado a millares de niñas para utilizarlas como combatientes o como “esposas” de los combatientes”.

“Nosotros lo conocemos como el ‘agujero negro humanitario’”, explica a El Periódico una de las personas que más tiempo lleva trabajando en el Congo de la mano de Médicos Sin Fronteras. “El Congo está entre los diez países del mundo con más violaciones de mujeres y niñas. Y, no solo eso, los niños y las niñas también son sometidos a trabajos de esclavitud en las minas”.

“He leído”, continúa este especialista en países africanos, “que el eslogan que van a publicitar en las camisetas de entrenamientos del Barça es ‘RD Congo, coeur de l’Afrique’. La verdad es que podrían añadir un pequeño subtítulo que pusiese ‘no para usted, desde luego’, pues España y muchísimos otros países recomiendan fervientemente que no se viaje a la RD del Congo”.

El Congo no tiene médicos, el Congo no tiene enfermeras, equipos sanitarios, no tiene profesores, acaban de morir 3.000 personas por el mpox o la conocida como viruela del mono. El Congo vive de la ayuda extranjeras y tiene a dos millones de personas que quieren huir de su país. Es evidente que hay mucha gente que vería con buenos ojos que esos 10 millones de euros anuales que el Congo destina a la camiseta del Barça se invirtiesen en salud y educación, por ejemplo.