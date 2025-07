El cambio físico de Luka Doncic que impacta en la NBA: "Todo mi cuerpo se ve mejor”

Desde que Luka Doncic llegó a la NBA en 2018, ha recibido numerosas críticas por estar fuera de forma. Unos comentarios que el esloveno acalla ahora fruto de un cambio físico, patentado este verano por su fisioterapeuta Javier Barrio, y reflejado esta semana en la portada de la revista estadounidense, 'Men's Health'. "Solo visualmente, diría que todo mi cuerpo se ve mejor", expresa la estrella de los Lakers sobre la evolución que ha sufrido su fisonomía.

“Cada verano me he esforzado en trabajar diferentes aspectos, pero este ha sido diferente a los demás. Me he motivado más que nunca para ser mejor”, afirma el base, de 26 años, máximo estandarte de la franquicia de Los Ángeles para conseguir un nuevo anillo. Y es que cuando Doncic recaló en el mes de febrero en el conjunto angelino, afrontó múltiples reproches —filtrados a la prensa por la directiva de los Mavericks— debido a su mejorable forma física: uno de los motivos por los que el conjunto de Dallas justificó esta temporada la venta del exbaloncestista del Real Madrid.

Es por eso que el cinco veces All-Star, cuenta, "necesitaba un nuevo comienzo después de todo lo que pasó". Más fino, esbelto y musculado, Doncic ha seguido una dieta sin gluten y baja en azúcar —que incluye al menos 250 gramos de proteína y un batido de leche de almendras al día— para llevar a cabo su reconstrucción física. Además, hace un ayuno intermitente entre las 20:30 asy 12:00 para mejorar su recuperación muscular y quemar grasas. El levantamiento de pesas y ejercicios en pista han sido igualmente importantes para su evolución, como también la figura de Anze Macek: su entrenador personal, encargado de supervisar el plan a seguir de Doncic.

Asimismo, en el reportaje de 'Men's Health', el esloveno asegura que en la competición de élite no "todo es saltar alto" y, como consecuencia, sus características como jugador han cambiado. “Creo que soy muy atlético en otras cosas: en el equilibrio, el control del cuerpo, lo que hago al frenar y en la desaceleración”, comenta un Luka Doncic que sabe lo siguiente: "Si me detengo ahora, habrá sido en vano".

El Eurobasket, en el punto de mira

A las puertas de un nuevo Eurobasket, que se llevará a cabo del próximo 27 agosto hasta el 14 de septiembre, el jugador de los Lakers quiere repetir el título que consiguió con Eslovenia en 2017. Una competición, en cuya fase de grupos la selección eslovena se enfrentará a Francia, Polonia, Israel, Bélgica e Islandia.

Por otro lado, España, que es defensora del título, hará lo propio contra Chipre, Italia, Georgia, Grecia y Bosnia, en el grupo C. Este será el último campeonato que dirija Sergio Scariolo como seleccionador nacional, después de más de una década al frente de 'La Familia' y oficializarse su traspaso como nuevo técnico del Real Madrid.