Koundé renueva por el Barça hasta 2030

Tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027 y lo tendrá hasta el 30 de junio de 2030. Jules Koundé está a punto de renovar su compromiso con el Barça. El defensa da por cerrado el acuerdo, que quedará sellado en cuanto el equipo aterrice en Barcelona la próxima semana. La plantilla azulgrana jugará este jueves el primer amistoso en Corea del Sur, ante el FC Seúl, y el próximo lunes el segundo frente al Daegu FC, al término del cual habrá terminado la gira.

Koundé ha anunciado en Seúl la renovación del contrato. "Ha ido todo bastante rápido, ya que tanto el club como yo teníamos la misma idea de seguir juntos", comentaba el defensa que llegó en 2022 procedente del Sevilla a cambio de 50 millones más 5 en variables, un precio que le convertía entonces en uno de los diez centrales más caros de la historia. El rendimiento que ha ofrecido ha justificado la alta inversión que se hizo en él. "Estoy muy contento, muy a gusto en el equipo y con la ambición del club, agradecido de estar en un lugar donde cada año se pelea por todos los títulos", explicaba, sin duda comparando su etapa en el Barça con la época de penuria y declive que vive el Sevilla.

Jules Koundé celebra el tercer gol del Barça en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid que dio el título a los azulgranas. / Julio Muñoz / EFE

Nueva cita

Otros dos futbolistas están en vías de renovar sus convenios con el Barça. Son Eric Garcia y Frenkie de Jong. Ambos terminan en 2026. El neerlandés estaba pendiente de cambiar de representante para culminar las conversaciones.

Pero Koundé ya tiene cerrada su segunda cita con Joan Laporta en el despacho presidencial después de su fichaje hace tres años. Llegó como defensa central y se ha reconvertido en lateral derecho. La reubicación se produjo con Xavi Hernández y se ha consolidado con Hansi Flick. El internacional francés, de 26 años, ha sido titular indiscutible con los dos entrenadores y sólo ha dejado de jugar por lesiones (tres, de tipo muscular) y por el retraso de su inscripción al llegar en 2022. El viejo problema de la falta de fairplay salarial. De hecho, el presidente y el tesorero Joan Olivé tuvieron que presentar avales personales para que LaLiga aceptara la ficha del jugador.

"El entrenador sabe que puedo jugar en la dos posiciones y estoy contento en la que estoy ahora de lateral, a gusto y mejorando, pero la verdad es que me formé de central y siempre me he sentido más central que lateral", confesaba Koundé, que no quiso hablar de la continuidad o no de Ter Stegen como capitán.

No le importó al zaguero hablar de su último gol, "un gol que emocionó al barcelonismo", admitía feliz. "Por las circunstancias, por el momento, por ser muy importante y decisivo", relataba. Fue el 3-2 de la victoria sobre el Real Madrid (una de las cuatro eh los cuatro duelos frente a los blancos) que brindó el título de la Copa del Rey. "No me molesta nada que me pregunten por él", confesó.