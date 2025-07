La alegría de Hansi Flick, por Jordi Puntí

El domingo seguí el debut del Barça este verano, contra el Vissel Kobe, y enseguida reconecté con ese equipo que la pasada temporada nos hizo disfrutar tanto. Lo que me hizo abrir los ojos, sin embargo, no fue la sorprendente intensidad (¡las ganas de pelota!) que los jugadores mostraron desde los primeros minutos, ni el primer regate estilo Houdini que hizo Lamine Yamal. No: el momento de confianza máxima llegó cuando Hansi Flick celebraba el primer gol, y se repitió después con los otros dos, de los debutantes Roony y Dro.

En ese instante fugaz, cada entrenador expresa su forma de vivir el fútbol. En el Betis, Pellegrini suele celebrarlos con una contención estoica, como si la alegría debiera ser administrada con prudencia. Ancelotti levantaba una ceja y masticaba chicle: imperturbable, como si todo estuviera previsto en un guión. Simeone, en cambio, explota como una olla de presión, sacude los brazos y enciende al público. Y luego está Hansi Flick, que salta y se ríe como un niño que abre los regalos la noche de Reyes.

Rueda de prensa de Hansi Flick en el Hotel Four Seasons de Seúl. / Valentí Enrich / SPO

A mis ojos, esos saltitos cortos y el abrazo con sus compañeros del equipo técnico desprenden una alegría pura, casi ingenuos. Como si siempre fuera el primer gol que ve en su vida. Cuando un jugador marca, sobre todo si es joven o debuta con el primer equipo, Flick reacciona como si fuera él mismo. Es lo que ocurrió con Dro ante el Vissel Kobe: Flick no sólo celebró su gol espléndido, celebró el jugador en sí mismo, su existencia.

Me gusta pensar que con estos gestos espontáneos transmite una idea muy clara: aquí todo el mundo cuenta. Porque esta actitud tiene una función táctica y emocional: conectar con cada futbolista, hacerle sentir valorado. En una plantilla como la de esta nueva temporada, con más de 20 jugadores que merecen ser titulares, esta proximidad será clave. Habrá algunos galones adquiridos por méritos propios, pero si todo el equipo se siente parte de una misma idea, de una misma celebración, la sintonía hará que las individualidades —los egos— no se desmarquen del grupo.

En el fondo, cuando salta de alegría, Flick viene a decirnos que los goles no los marca un solo el jugador, sino toda la plantilla.