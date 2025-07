Laporta vive obsesionado con el presente; Florentino, con el futuro

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los seres más poderosos de España (en todos los sentidos), dirige la ‘Casa Blanca’ acompañado, asesorado, por dos auténticos prodigios del fútbol y las finanzas, su director general José Ángel Sánchez y el banquero de origen marroquí Anas Laghrari, el hombre de los grandes dineros, fundador de A22, la empresa de la Superliga.

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona (el pasado sábado, Laporta y su junta se indignaron al ver la portada del diario ‘As’, que titulaba ‘Fútbol Caos Barcelona’), no necesita, dice, ni director general, ni gerente, ni director financiero, está él y su cuñado Alejandro Echevarría.

Eso sí, no puede fichar todo lo que quiere (Nico Williams, Luis Díaz…), debe conformarse con descartes de otros equipos (Marcus Rashford), engaña con la fecha de regreso al Spotify Camp Nou, aún no ha presentado las cuentas de la pasada temporada, no tiene ‘fair play’, no puede inscribir lo que ficha, la lía (y mucho) con la caótica gira asiática y cabrea a sus socios y peñistas que aún están tratando de conectarse con Culers Premium, la comunidad digital del FCBarcelona.

Archivo - Joan Laporta y Florentino Pérez juntos durante un acto de la Superliga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Laporta vive en la desesperación de resolver el presente, mientras Florentino prepara el salto al futuro del Real Madrid para adquirir ventaja sobre el eterno rival. Mientras Laporta oculta las garantías que ha dado a Golmand Sachs y JP Morgan, bancos e inversores americanos que financian el Espai Barça, ocultándole la realidad a los socios, teóricos propietarios del Barça, Florentino lleva meses obsesionado preparando meticulosamente la asamblea de socios compromisarios de noviembre, donde explicará cómo convertirá al Real Madrid en la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) más poderosa del mundo del fútbol, con tres o cuatro patrocinadores gigantescos (sin duda, uno de ellos será Adidas) que se repartirán el 49% de las acciones, manteniendo los socios el 51% restante.

Todas las fuentes consultadas aseguran que Florentino solo tiene esa obsesión, diseñar la fórmula mágica que convertirá al Real Madrid en un club preparado para afrontar el futuro con más solvencia aún que en la actualidad.

Y, en ese sentido, cada vez es más evidente que, sin dejar de lado ni provocar enfrentamiento alguno, ni muchísimo menos, a José Ángel Sánchez, el presidente blanco se apoya más, en estos momentos, en Anas Laghrari, su banquero favorito. Laghrari ha convencido a Florentino de que debía recuperar parte del poder que Sánchez había acaparado.

A Florentino Pérez le preocupa muchísimo más cómo transformará al Real Madrid en la SAD más poderosa del mundo del fútbol, cosa que anunciará a sus socios en noviembre, que en pagar más de 100 millones por un 'cerebro' para el centro del campo de Xabi Alonso.

Es más, hay quien defiende que la sorprendente decisión de cargarse a los cuatro grandes entrenadores de la entidad blanca de un plumazo --Carlo Ancelotti (Real Madrid), Raúl González (Castilla), Alberto Toril (femenino) y Chus Mateo (baloncesto)-- es un susurro de Laghrari, que, incluso, comparte la tesis que su amigo mantiene ante la necesidad o no de reforzar el centro del campo de Xabi Alonso: o fichamos a Rodrigo Hernández ‘Rodri’, actual Balón de Oro, o no fichamos a nadie.

Los días van pasando y, en efecto, el Real Madrid, que ha dejado escapar a Martín Zubimendi (Arsenal), Angelo Stiller (Stuttgart) y Tijjani Reijnders (Manchester City), no tiene pensado fichar a su nuevo Kroos, pese a estar muy necesitado de él. O Rodri o nadie. El argumento de ‘Flo’ es que ya paga a Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos y, más recientemente, al jovencísimo Franco Mastantuono.