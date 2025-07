Iñaki Williams: "Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras"

El delantero del Athletic Club, Iñaki Williams, trató este martes en rueda de prensa uno de los temas que más han marcado el mercado de fichajes estival del FC Barcelona: la renovación de Nico Williams por 10 temporadas con el conjunto bilbaíno, tras ser pretendido por el club azulgrana por segundo año consecutivo. Una decisión que, según el atacante ghanés, es la "mejor" para su hermano y que la tomó "no solo con corazón, sino con ambición".

"Lo fácil sería irse a grandes equipos y ganar la Premier, la Bundesliga o la Liga, pero ha decidido estar con nosotros, dejar su legado aquí y poder algún día llegar a ser como Julen Guerrero que rechazó ofertas y se quedó", reflexionó Iñaki Williams, en la previa del cuarto partido de pretemporada del Athletic Club. "Ha sido un verano a nivel familiar un poco complicado. Se ha hablado mucho y muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras", añadió el ariete.

"La gente no ha sido justa"

Tanto se habló y especuló, hasta el punto que se vandalizó el mural dedicado a los hermanos Williams en Barakaldo, como consecuencia de un supuesto acuerdo del extremo con el Barça. "Las redes sociales no las puedes controlar. Las carga el diablo. Luego paseabas por Bilbao y todo el mundo nos daba cariño. La afición del Athletic es esa, no la que vandaliza un mural", recalcó. Además de esos ataques, el atacante afirmó que unos desconocidos se acercaron a casa de su hermano y "le rompieron una luna del coche".

"Lo único que ha hecho él (Nico) es mantenerse en silencio y reflexionar", recalcó el nuevo primer capitán del Athletic que cree que "en muchos momentos la gente no ha sido justa", cuando Nico tomaba "una decisión de vida que no es fácil". Sin embargo, Iñaki Williams sentenció que el entorno familiar se mantuvo "bastante tranquilo", a pesar "del ruido externo" y "la campaña mediática increíble" alrededor del hipotético fichaje de su también compañero de equipo por el conjunto culé.

Nico Williams antes del inicio del partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao. / JORDI COTRINA / EPC

Por otro lado, Iñaki manifestó que durante las semanas en las que la continuidad de Nico en Lezama estuvo más en duda, compartió "un montón de llamadas" con él, para "intentar aconsejarle". "Mi hermano tenía la decisión bastante tomada, lo que pasa que había que redactar un contrato muy largo, no se podía hacer público de la noche a la mañana y sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir", explicó.

"Al final ha tomado la decisión él solo. Con una madurez increíble y, estudiando todas las posibilidades que tenía, ha decidido apostar por el Athletic y por este proyecto y hacer su legado. No podemos olvidar que tenemos un jugador que ha sido el número 15 del mundo y ha decidido apostar por el Athletic", concluyó Iñaki Williams en referencia a su hermano.

Nuevo primer capitán

Asimismo, el hermano mayor de los Williams abarcó su nueva responsabilidad como primer capitán: rol que ejercerá a partir de la próxima temporada a las órdenes de Ernesto Valverde. "He tenido grandísimos capitanes como Muniain o De Marcos. Llevo 11 años en el primer equipo, pensaba que iba a pesar pero estoy preparado. Es una alegría inmensa", comentó. Al respecto, añadió que esta faceta dentro del vestuario "supone mucho", ya que "Nico y yo tenemos la suerte de representar a mucha gente que viene de fuera".

"Si no fuese por mis padres, no estaríamos aquí. Ahora que parece que está de moda la ultraderecha, los que tenemos voz intentaremos seguir tirando barreras", aportó. Por último, reconoció que "había muchas ganas de que sonara el himno de la Champions en San Mamés", puesto que en la próxima campaña el Athletic volverá a competir en la máxima competición europea de clubes once años después.