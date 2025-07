Ter Stegen viaja a Francia para operarse de la espalda

Los planes del Barça para la confección de la plantilla se han paralizado. Aunque parezca mentira, la planificación azulgrana pasa por un quirófano de Burdeos. Reposa en la camilla en la que se tumbará Marc André ter Stegen este martes para ser operado de la espalda. El estado físico del capitán, mientras no se clarifique, impide a Deco, el director deportivo, tomar algunas decisiones deportivas. La más anecdótica de todas es si Joan Garcia, el meta llamado a ser el titular en lugar del todavía capitán, se quedará con la camiseta que lleva el número uno como ya lo hizo en el primer amistoso de la pretemporada, en el casi invisible Vissel Kobe-Barça.

Ter Stegen ha viajado este lunes a Francia para ser intervenido este martes por la doctora Amélie Léglise de una lesión en la espalda, al parecer en la misma zona lumbar de la que fue intervenido el 7 de diciembre de 2023 por la misma cirujana. Una lumbalgia derivada de una hernia que le obligó a parar. En aquella ocasión permaneció inactivo más de dos meses y medio (de finales de noviembre a principios de febrero) y se perdió un total de 17 partidos. La portería quedó bajo la responsabilidad de Iñaki Peña.

Circunstancias distintas

Un año y medio después, la situación se repite con la nueva operación que sufre Ter Stegen, la segunda en la espalda, la quinta en seis años (las otras tres en la rodilla derecha). Pero no es Peña, que aún sigue en la plantilla, el recambio del meta, sino Garcia, fichado este verano como "una oportunidad de mercado" por su prevista marcha del Espanyol. O puede serlo Wojciech Szczesny, contratado el pasado curso a raíz de la última intervención del meta alemán.

La situación se repite pero las circunstancias son completamente distintas. Ter Stegen ha perdido crédito entre el desgaste físico que ha sufrido, la edad (33 años), los recambios que tiene Hansi Flick, y la actitud que ha exhibido el meta. Al capitán se le reprochan reacciones impropias como unas declaraciones abogando por su reaparición la pasada campaña, su ausencia en la semifinal de Milán, donde se cocía el acceso a la final, y, finalmente, su anuncio personal de la inminente operación a la que se somete acompañado de su propio e insólito pronóstico de baja.

Joan Garcia, en el partido Vissel-Barça que significó su debut como azulgrana. / Valentí Enrich / SPO

Partes paralelos

Un gesto, el último, que va ligado a las filtraciones cultivadas por el club de desprenderse de él. Al regreso de las vacaciones, Ter Stegen no se entrenó ningún día, sometido a sesiones de rehabilitación que no han fructificado mientras gestionaba con los médicos si se operaba o no. El Barça emitirá su propio parte médico.

"Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución", escribió el meta en su comunicado personal. Una precisión que teóricamente impediría al Barça desprenderse de él y poder inscribir a Joan Garcia (o a Marcus Rashford), usando la misma prerrogativa reglamentaria del año pasado: aprovechar la baja médica de larga duración de un jugador para dar de alta a otro. Y esa posibilidad empieza a partir de los cuatro meses.

Szczesny, Garcia y Kochen y Peña, detrás, salen a calentar antes del Vissel-Barça. / Valentí Enrich / SPO

La permanencia en la plantilla de Ter Stegen, por otro lado, impide al Barça liberar masa salarial para maniobrar con normalidad en el mercado. A punto de cerrarse el segundo mes hábil para las transacciones, la situación sigue igual. El club se ha desprendido de Clément Lenglet (libre para seguir en el Atlético), ha traspasado a Álex Valle (al Como), Pablo Torre (Mallorca) y Pau Víctor (Braga) y ha cedido a Ansu Fati (al Mónaco) y Ander Astralaga (Granada), y no tiene espacio para inscribir a nadie.