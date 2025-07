Davidovich cae ante De Miñaur y se le escapa el primer título ATP

Se le resiste el primer título ATP a Alejandro Davidovich. Esta madrugada, el malagueño cayó ante el australiano Alex de Miñaur en la final del Abierto de Washington: 5-7, 6-1 y 7-6(3), en 3h y 05m. Diferente escenario; mismo desenlace para el español a quien se le escapa de nuevo la posibilidad de levantar un trofeo como profesional. De las cuatro grandes citas disputadas a lo largo de su carrera —tres esta temporada en Delray Bech, Acapulo y ahora en la capital de Estados Unidos—, ninguna acabó con victoria. Tampoco la que perdió ante Stéfanos Tsitsipás en 2022, en el Masters 1000 de Montecarlo.

Sin embargo, esta vez duele un poco más. Por el resultado y la forma: tres bolas de partido desaprovechadas. Un globo defensivo de De Miñaur, que cayó en la línea con suspense, mantuvo al tenista oceánico vivo al final del décimo juego del último set: tercer match point salvado y, ahora sí, camino al décimo título para él. "Estaba 100% seguro de que el globo se iba afuera, y para ser honesto, me sorprendió no escuchar que lo cantaran. No hubo nada, y pensé: '¡Vaya, sigo en el punto!'"", explicó el nuevo número ocho del mundo sobre uno de los golpes que marcaron el devenir del encuentro.

Tras la conclusión del mismo, a Davidovich no le queda otro consuelo que el de la toalla y las palabras de su rival. De Miñaur se le acerca, le arropa y después de la final, afirma: "Fue un momento muy duro. Lo sentí mucho por él. Sabía que dijera lo que dijera, no iba a mejorar la situación. Solo quería decirle lo gran jugador que es", aseguró en rueda de prensa refiriéndose al de La Cala del Moral, que experimenta "uno de los mejores años" de su carrera. Así lo entendió el español en la previa de la final, antes de subsistir a "otro día sin suerte".

"Estoy contento con cómo jugué e hice las cosas. Seguiré trabajando duro para poder llevarme un trofeo. Él (De Miñaur) corrió por todos lados. Yo lo di todo, la verdad. Jugué con confianza, no me limité a devolver la pelota. Al final ganó él y quizás este sea uno de esos partidos que a veces salen así", sentenció el jugador andaluz que comienza la semana como el decimonoveno mejor tenista del mundo. Nunca antes había estado tan arriba en el ranking. Por primera vez, ingresa en el top-20 del circuito ATP, a pesar de la derrota en Washington.

De Miñaur golpea una derecha contra Davidovich Fokina, en la final del ATP 500 de Washington / SCOTT TAETSCH

Y lo hace, igualando la mejor racha de triunfos de toda su carrera en un mismo curso (32). En 2023, llegó a esta cifra con un balance de 32-28. Ahora, todavía con meses y torneos por delante por disputar, presenta un 32-17. "Pensar en ello no es fácil. Estoy contento de estar entre los 20 mejores, pero el objetivo era levantar el trofeo", aseguró el español sobre el hecho de alcanzar una nueva dimensión en su carrera deportiva. Sin embargo, la extensión definitiva es "cuestión de tiempo", según discierne Álex de Miñaur.

"Es un jugador increíble y alguien contra quien nadie quiere enfrentarse. Es demasiado bueno como para no tener aún un título. Va a ser un rival muy peligroso en la gira sobre pista rápida", añadió el australiano sobre la figura de Alejandro Davidovich, mientras espera, a sus 26 años, la oportunidad de levantar un trofeo en la élite.

Carlos Taberner, sin premio, y Alcaraz a por la gira norteamericana

En el mismo fin de semana que Davidovich no conquistó el torneo de Washington, el español Carlos Taberner, número 84 del mundo, no pudo igualmente redondear su participación en el ATP 250 de Umag (Croacia). El tenista valenciano cedió en la final ante el italiano, Luciano Darderi (35), por un doble 6-3.

En el panorama español, el mallorquín Jaume Munar cayó el pasado jueves precisamente ante Alejandro Davidovich en la segunda ronda del ATP 500 de Washington. Por otro lado, Carlos Alcaraz empieza su preparación para la gira norteamericana de cara al Masters 1000 de Cincinnati, tras renunciar a jugar en Toronto (Canadá) hace una semana. Más tarde, llegará el cuarto Grand Slam de la temporada, el US Open, cuyo defensor del título es Jannik Sinner. El major estadounidense arrancará a partir del 24 de agosto.