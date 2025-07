Camisas arremangadas, por Lluís Carrasco

¿Se acuerdan cuando jugábamos sin rumbo y no había manera de hilvanar tres jugadas seguidas, sin mirar con desespero hacia el cielo? Eso pasó, pero hoy, no nos permitamos romantizar el caos y desorden o volveremos atrás. Sí, hoy tenemos un fútbol maravilloso. Hay plantilla. Hay cuerpo técnico. Hay una dirección deportiva que, con sus luces y sus sombras, ha conseguido algo que hacía años que no vislumbrábamos… También seguimos siendo “Més que un club”, tenemos valores singulares y somos garantes de la libertad y una cultura, pero, por favor, colguemos por un tiempo todo eso en la pared del museo y pongámonos con urgencia a currar en los despachos.

A lo largo de la historia, demasiado a menudo, hemos conseguido ser mucho club para tan poco equipo. ¡Hoy somos mucho equipo! ¡Funcionemos como un gran club! ¿Vamos a sacrificar el momento por no revisar con detalle presupuestos, no fijarnos con celo y recelo en los partners o proveedores que nos sirven, no saber con seriedad el calendario real de una obra capital o quién atiende a nuestro primer capitán, hoy del todo rebotado, más allá de intereses y campañas sospechosas de quien nos quiere mal? Ha llegado el momento de la gestión. Sí, esa palabra pesada y cansina. Pero que, mira tú, es la que mantiene erguidos e invulnerables a los grandes clubes europeos mientras aquí seguimos debatiendo si vendemos el 10% de una cosa o el 15% de otra sin ser del todo conscientes de lo que representará en el futuro.

Los que valientemente se presentaron para limpiar el detrito heredado de Bartomeu ganando con holgura y excelencia las elecciones, ya saben que no es momento de bolos ni vacaciones, es momento de arremangarse, de bombillas de oficina encendidas, de cafés y de conseguir enamorar mercados que siguen sin caer rendidos a nuestros brazos. Hoy, los peques aseguran el presente, ha llegado el momento de que los mayores, de una vez, garanticen el futuro. Es momento de talento y ciencia, no de obediencia, momento de batallas y de armeros, no de palmeros.