Roony y el juvenil 'Dro', dos debutantes, dan la victoria al Barça en Japón

Un amistoso, dos Barças (uno en la primera parte con Joan Garcia de titular; otro en la segunda radicalmente nuevo con los debuts de Jofre Torrents, Rashford, Roony, excelente segundo gol el suyo, el que dio el triunfo, y ‘Dro’, listo y pillo en el tercero), 24 jugadores usados en su estreno en Japón y una victoria ante el Vissel Kobe (1-3).

Así empezó Hansi Flick su segundo proyecto. Lo hizo el técnico gestionando la amplia plantilla -tiene a 31 futbolistas en Asia-, exhibiendo su equipo los mismos rasgos atrevidos -defensa lejos del área, presión para asfixiar al rival- que le hicieron gobernar el fútbol español la pasada temporada. Con jóvenes como Roony que no piden permiso. Llegan, disparan y marcan. ¡Y qué decir de 'Dro'!. Sale el joven interior gallego (17 años) en el minuto 79 y marca en el 86, con un excelente disparo con la derecha desde fuera del área.

El primer once del Barça 25-26, con Joan Garcia como titular, antes de empezar el duelo contra el Vissel en Kobe (Japón). / Efe / Buddhika Weeransinghe

Bajo un enorme calor y humedad -los azulgranas se protegían sus cuellos con hielo en las dos pausas de hidratación que se dieron- se libró el encuentro, donde se percibió que se mantiene la identidad de un equipo, el de Flick, que se lo toma todo en serio. Muy en serio. No regala minutos. Ni en verano, teniendo, además, el técnico alemán muchos más recursos que el curso pasado.

Joan Garcia, con el '1'

El segundo proyecto del Barça de Flick arrancó con Joan Garcia de titular, y luciendo el dorsal número uno, y Rashford en el banquillo. El primer once del segundo capítulo del técnico alemán tenía una defensa titular: el exmeta del Espanyol, Eric Garcia ejerciendo de lateral derecho porque Koundé terminó la pasada temporada lesionado, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez como centrales, quedando Balde en el flanco izquierdo.

Las novedades llegaron en el centro del campo con Gavi al mando, escoltado por Pedri y Fermín. Y arriba hubo descanso inicial para Lewandowski, por lo que el trío ofensivo quedó integrado por Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Aficionados japoneses en los alrededores del Noevir Stadium antes del Vissel Kobe-Barça. / Efe / Buddhika Weeransinghe

Fue un estreno furtivo en España porque el Barça no concedió los derechos televisivos de la gira asiática a ninguna televisión, por lo que el partido solo se podía ver a través de los canales oficiales del club (gratis para socios y peñistas, de pago para los aficionados, tanto en la APP como en el canal de Youtube).

Furtivo e inusual porque hasta ahora los partidos de pretemporada se podían ver por un canal líneal, algo que sí ocurrirá en el cuarto y último de este verano. Será el Gamper del 10 de agosto ante el Como, que ofrecerá en directo TV-3. Furtivo y, además, poco visual porque el azulgrana se confundía con el granate de la camiseta del Vissel.

Flick, entretanto, organizó un Barça muy titular en su estreno ante el Vissel Kobe, propiedad de Hiroshi Mikitani, el fundador y CEO de Rakuten, persona clave para que la gira recobrara cierta normalidad tras el caos inicial.

El estreno del juguetón Lamine con el '10'

Era, además, el estreno también de Lamine con el ‘10’ que era de Ansu Fati, su amigo, y antes honró Messi hasta llevarlo a la cumbre del fútbol mundial. Y disfrutó de su nuevo dorsal dejando, además, un par de taconazos que levantaron murmullos de admiración en el respetuoso público japónes.

Empezó con ritmo el Barça, fiel a las señas de identidad que le inyectó Flick ya desde el verano pasado. Con un Lamine juguetón, sirvió una gran asistencia a Eric Garcia con un taconazo mágico, cuyo disparo fue detenido por Maekawa, y un Pedri divertido se asomaba al área japonesa, mientras Joan Garcia atrapó su primer balón como guardián azulgrana tras un tirito de Miyashiro.

Los jugadores del Barça celebran el 0-1 al Vissel Kobe, marcado a la salida de un córner por Eric García. / Efe / Buddhika Weeransinghe

Tan juguetón estaba Lamine que se adueñó, una vez más, del ataque del Barça. Todo nacía en la banda derecha. Y ahí, después de recibir dos tarascadas en sus tobillos, el nuevo ‘10’ dejó un gran centro para que Raphinha, el otro extremo, apareciera para cabecear con peligro ante Maekawa, el portero del Vissel, que se quedó con el balón entre sus manos.

El 0-1 llegó a balón parado

Aunque era un partido de verano, y recién llegado el equipo de Flick a Japón tras ese caótico inicio de pretemporada, tuvo ritmo, frescura y dinamismo el juego azulgrana. Dominaba el encuentro con toda tranquilidad, gestionando bien las claves para romper la atiborrada defensa del Vissel, asomándose Raphinha con un peligroso disparo desde fuera del área. O sea, el Barça de siempre. El Barça de Flick.

Y justo cuando el tono había decáido llegó una acción a balón parado. Un saque de esquina servido desde el costado izquierdo por Fermín provocó un barullo en el centro del área pequeña del Vissel, con un par de rebotes, incluidas unas manos previas de Eric Garcia.

Pero no existía la tecnología VAR y no se detectó esa infracción y la pelota, caprichosa ella, se encontró con la punta de la bota izquierda del lateral derecho, quien atinó en su remate. Así llegó el 0-1 del Barça, el primer gol de la pretemporada, coincidiendo con un momento en que ya se notaba el cansancio en el primer once de Flick.

Buen estreno de Joan Garcia

Agonizaba ya la primera mitad cuando Miyashiro, el delantero del Vissel, puso a prueba a Joan García, quien reaccionó con celeridad a su disparo. Dos tiros, dos paradas, no cometió ni un solo error con los pies. O sea, 45 minutos de pura sobriedad de nuevo portero del Barça.

Hasta firmó una tercera soberbia parada, previa al tanto del empate del conjunto japonés cuando ya no tiene absolutamente nada que hacer cuando Miyashiro sacó una excelente rentabilidad al error previo de Pau Cubarsí, que no pudo ya tapar Joan García. Así terminó la primera mitad con el mismo empate con el que comenzó el partido, pero del 0-0 se pasó al 1-1.

Entonces, Flick ordenó un cambio radical en su equipo. Quitó al 11 titular y apostó por una alineación totalmente nueva, con Szczesny, Kounde, Araujo, Christensen, Jofre Torrents, De Jong, Marc Casadó, Dani Olmo, Roony, Lewandowski y Rashford.

El segundo Barça, el de los debuts

O sea era el equipo de los debuts. Se estrenaba Jofre, un lateral zurdo, de 18 años; disfrutaba de sus primeros minutos el exdelantero del Manchester United y aparecía Roony, el extremo derecho sueco (19 años), para saborear esos minutos como azulgrana. Y no perdió ni un solo segundo el exjugador del Copenhague.

Todo era nuevo en Kobe siguiendo la hoja de ruta fijada por el técnico alemán en la gestión del esfuerzo. Y le concedió Flick el mando del equipo a De Jong, situando por delante suyo a Marc Casadó y Dani Olmo, este más cerca de Lewandowski y asociándose con Rashford, recostado en el flanco izquierdo.

Marcus Rashford se estrena como azulgrana en la segunda parte del Vissel Kobe-Barça en Japón. / FCBARCELONA

Empezó con rapidez el nuevo Barça gracias a la clarividencia de Dani Olmo, teniendo tiempo para que Rashford mostrara detalles de su próxima conexión con Lewandowski. Se le vio cómodo al inglés, arrancando con peligro desde el flanco izquierdo, mientras Casadó, más de interior que de medio centro, soltó un soberbio pase a Dani Olmo, cuyo remate se marchó fuera.

Y los niños se convirtieron en una gran segunda mitad en los verdaderos protagonistas del estreno japonés del Barça. Roony, que venía para el filial, tiene prisa por quedarse en el primer equipo. Y ‘Dro’, que venía del Juvenil B con un paso breve por el Juvenil A, ya ha dado otro motivo más para convencer a Flick.