De ridículo en ridículo hasta la derrota final (II parte)

Mientras el presidente Joan Laporta, un montón de directivos y sus familias disfrutaban de su estancia en Japón como parte de sus vacaciones (por supuesto, por descontado, no se duda, ¡por favor!) pagadas con su dinero, no por el club, la 'gent blaugrana', como se ha dado en llamar a los millones y millones de seguidores, tanto socios como no socios, que hay por el mundo, se desesperaba pues la plataforma Culers Premium, la comunidad digital del FC Barcelona, no funcionaba con fluidez, bueno y sin fluidez: no funcionaba. Y no podían ver el partido de este domingo, el debut de su amado equipo.

Miles y miles de socios se pasaron la mañana, poco antes de las 12.00 horas cuando empezó el partido del Barça de Hansi Flick contra el Vissel Kobe, intentando ver el encuentro y no hubo manera. Un nuevo ridículo del Barça y sus profesionales y ejecutivos, si los hay. Las redes se llenaron de mensajes insultando a Laporta y a su directiva. "En casa somos tres socios y no hemos recibido ningún código. Fin de semana con la OAB (Oficina de Atención al Barcelonisa), cerrada", escribía un socio.

Transcurría el minuto19 en Kobe y alguien escribió en las redes: "Un nou èxit de l'apartat social, gràcies @fortelena, una abraçada". Y otro le respondió: "A mí tampoco me funciona. Elena Fort a los mandos, seguro. Ya verás tú que si accedes, igual te lleva a un partido del Hércules. Todo controlado". Y un tercero finalizaba el hilo con un simple: "Me estoy empezando a cabrear".

El primer once del Barça 25-26, los 11 elegidos por Flick ante el Vissel Kobe. / FCBARCELONA

Hace un par de días les conté que el FC Barcelona había decidido al pensar y reparar la gira asiática, que dejó en manos de empresas y gente muy dudosa (así les fue, no despegaron a tiempo y llegó a provocarse el rídículo, otro más, de suspenderse), que este partido de Kobe y los dos de Corea los iban a ofrecer ellos a los socios y peñistas a través de su TV o lo que pretende ser el canal sustituto de Barça TV, que Laporta cerró el 30 de junio de 2023.

Sobre esta gira asiática, no hubo negociación con TV3, la televisión de los culés, la cadena por la que se siguen todos los partidos del Barça y la mayoría de secciones. Hubo un ofrecimiento, leve, con la boca pequeña, por parte del Barça, que luego aceptaría Betevé, de ofrecer los encuentros en diferido, pero TV3 lo descartó. Y los seguidores culés, los socios, los peñistas y los que querían pagar, se quedaron con las ganas de ver, placentéramente y con seguridad, el debut de sus muchachos.

Pobre Barça, pobre

Llegado el momento, llegado el partido, los culés, no sé si muchos o pocos, por el ruido bastantes, desde luego, por la indignación miles, por el ridículo, millones, todos, empezaron a poner el grito en el cielo ¡¡con razón!! La directiva de Laporta y el equipo gestor del Barça, dirigido por su cuñado Alejandro Echevarría (no cuento a Elena Fort, que se merece todas las risas de los culés por su histórico comportamiento en redes), volvía a demostrar que no están preparados para la era moderna, del mismo modo que su estructura demuestra, una vez más, una falta de profesionalismo tremenda.

"No tenim ni Fair Play, ni 1:1; no tenim Codi Ètic; no tenim Barça TV; no tenim Carnet de Soci pagant 215 euros; no tenim Camp Nou ni Nou Palau; no tenim Messi; ni tenim Desplaçaments; sí tenim triplicat el deute; sí tenim un franquista al Club y els Palmeros FCB aplaudint", escribe un socio indignado.

Este club, recuerdo, y este presidente son quienes defienden, por encima de las asambleas presenciales que exige todo el mundo, las asamblea telemáticas. Y, no solo eso, sino que las impulsan diciendo, sentenciando, que son las más democráticas, auténticas y justas. Ya ven, no son capaces de retransmitir un partido y pretenden que nos creamos (aunque el socio se lo cree todo, sí, sí) que las asamblea pueden ser telemáticas ¡por favor!

De pronto, aparece mi amigo Ricard Torquemada y escribe en las redes: "Algú sap per què tampoc ho puc veure ni pagant per YouTube? Problemes de boomer. Gràcies". Otro colega, Ferran Correas, escribe: "Ni la plataforma Culers premium ni Barça One funcionen. Lamentable. Pretemporada fantasma del Barça". Antes de que Eric García abriese el marcador en Kobe (minuto 34), Lluís Carrasco, uno de los creativos amigos del presidente Laporta, escribe en redes: "Em moria de ganes. Em dono per vençut. Gràcies... Torno a la platja". Y, finalmente (la verdad es que podría llenar diez páginas), leo que Quim Molins sentencia el caos con este texto inolvidable: "No tenim ni FairPlay, ni 1:1; no tenim Codi Ètic; no tenim Barça TV; no tenim Carnet de Soci pagant 215 euros; no tenim Camp Nou ni Nou Palau; no tenim Messi; ni tenim Desplaçaments; sí tenim triplicat el deute; si tenim un franquista al Club y els Palmeros FCB aplaudint".

Aquí lo dejo, pero esto promete tener más capítulos, mientras media directiva se lo pasa en grande en Japón.