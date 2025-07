Esto es un orgullo y no hay quien me lo quite, por Marta Corredera

Me siento muy orgullosa de esta selección. Todo puede parecer negro y obviamente es doloroso, pero caer en la final de una Eurocopa contra Inglaterra es algo con lo que ni tan solo soñaba hace unos años cuando en 2017 jugué mi última Euro con la selección. Y es que lo que está haciendo este equipo traspasa todo lo imaginado. Han dado un paso más allá y este traspiés no debe ser una excusa, sino más bien un argumento.

Hace unos años era impensable ver a una España tan fuerte como lo hicimos en Suiza. Ya no solo en la final, sino en un torneo donde han sido la selección que mejor fútbol ha desplegado. Cierto es que no vale con eso, que por mucho que el fútbol sea magnífico, el balón debe entrar. Es lo que define partidos, como la final. Pero no por ello hay que dejar caer en el olvido aquello por lo que se ha luchado y cómo se ha hecho.

Un grupo fuerte

España llegaba a esta Eurocopa como favorita y no solo ha conseguido demostrar por qué lo es, sino que ha hecho de su vestuario un fortín que ha atravesado cualquier duda. Y esa también es una gran victoria. Como grupo, y ellas mismas lo han dicho en varias ocasiones, han hecho piña. Han confesado que la plantilla de este torneo ha sido un grupo fuerte, unido, donde había buen rollo. Y eso lo hemos visto sobre el verde. Nos han contagiado esa alegría, esa fuerza para hacer las cosas. Y eso no es moco de pavo. Porque la ilusión y la emoción se ha transmitido hacia fuera.

Las jugadoras de la selección española tras caer en la tanda de penaltis en la final de la Eurocopa Femenina 2025 que han disputado este domingo España e Inglaterra en el St. Jakob Park de Basilea (Suiza). / Ana Escobar / EFE

Ha sido una Eurocopa con muchas luces. Pero también algunas sombras. Ha demostrado que esta selección está creciendo, pero aún queda camino por recorrer. Y eso no es malo. Enseña que los pasos dados van en la dirección correcta, pero todavía hay que seguir andando. Porque no sé quién se pensaba que este era el final del camino de esta selección. No lo hubiera sido aunque hubieran ganado, porque en un ADN está el ganar, luchar y vencer. A veces sale y a veces no, pero el esfuerzo nunca se negocia.

Nos hemos encontrado rivales que nos han puesto las cosas muy difíciles. Y, pese a que España ha dominado y jugado mejor que ellos, con eso no ha bastado para ganar el trofeo. Hay que mejorar la efectividad, pero eso no debe empañar todo lo que este equipo ha crecido en cuanto a madurez y tesón en un gran torneo como esta Eurocopa.

Lo que representan

Me marcho de Basilea absolutamente orgullosa de esta selección. De lo que han logrado pese a no volver a España con el trofeo. Todos los que estamos fuera, los que hemos compartido vestuario con ellas y también los que no, nos sentimos orgullosos de lo que han hecho. De lo que representan dentro y fuera del campo. Porque los títulos importantes son los que saldrán en los libros de historia, pero también lo hará lo que han conseguido, los muros que han derribado y todo lo que nos han demostrado.

La jugadoras de la selección española antes de acceder al podium para recoger la medalla de subcampeonas de la final de la Eurocopa Femenina 2025, que han disputado este domingo frente a Inglaterra en el St. Jakob Park de Basilea (Suiza). / Ana Escobar / EFE

Esta Eurocopa debe servir como un argumento, un ejemplo, de que cuando a las cosas les das los recursos y las herramientas, se pueden hacer grandes cosas. Y esto no va de títulos o de trofeos, de reconocimientos o galardones, va de lo que este equipo nos ha enseñado a todas. Que cuando te caes te levantas. Cuando te dicen que no, les demuestras que sí. Que, pese a que las cosas se pongan difíciles, siempre hay un paso más que dar para acercarte a tu objetivo. Y, pese a la derrota, es lo que hicieron en Suiza.