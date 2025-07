Descontento entre la afición culé por la fallida retransmisión de los partidos de pretemporada

El descontento de los aficionados culés es visible. Muchos se quejan de que los partidos que disputará el equipo en Japón durante su gira asiática de pretemporada no se encuentran disponibles en abierto. Hasta ahora los partidos de pretemporada se podían ver por un canal líneal, algo que sí ocurrirá en el cuarto y último de este verano.

Y es que el Barça no concedió los derechos televisivos de la gira asiática a ninguna televisión, por lo que el partido solo se podía ver a través de los canales oficiales del club (gratis para socios y peñistas, de pago para los aficionados, tanto en la APP como en el canal de Youtube). Por este motivo, los aficionados que quieran ver a su equipo en Asia deberán pagar un total de 9,99 euros por los tres encuentros en Youtube.

Sin embargo, y a pesar de haber comprado el paquete, los espectadores están encontrando dificultades para acceder al canal oficial del club, Barça One. Actualmente colgado, el streaming oficial no ofrece señal y los aficionados están llenando las redes sociales de críticas por la decisión de no ofrecer el partido por televisión.

La proliferación de enlaces pirata y las quejas y negativas a ver el encuentro se están convirtiendo en un tema de conversación en las redes esta mañana de domingo. Algunas cadenas como Betevé han confirmado que los retransmitirán en diferido.