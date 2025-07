Carlos Martínez, el campeón mundial de 3x3 que convierte redes de pesca en canastas

Tiene una cita de San Agustín tatuada en el cerebro: "Es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido". Es Carlos Martínez (A Coruña, 1996), un jugador de baloncesto que hace unas semanas levantó al cielo de Mongolia la copa del Mundial de 3x3 como capitán de la selección española y un emprendedor con más de siete empresas. Admite que sigue en una nube: tan feliz de haber vivido algo que era más que un sueño, una utopía para un equipo que no figuraba en ninguna lista de favoritos porque nunca había brillado a nivel internacional. " Poco a poco lo vas asimilando, pero sigue siendo algo muy grande", afirma.

Carlos Martínez con la copa ganada en el Mundial de Mongolia. / Cedida

Cuenta que el momento de levantar la copa fue "un cóctel de emociones que no podría describir": "No podíamos dejar ni de reírnos ni de llorar". El oro reposa en una estantería del salón, rayada de chocar tantas veces con las de sus tres compañeros. Se hizo viral un vídeo suyo en el que pasaba el control de seguridad con la medalla escondida y el arco detector pitaba. Ríe. "¿Cuando voy a volver a ganar una medalla de oro en un Mundial?".

Fútbol y tenis mesa

Martínez empezó jugando al fútbol, con Tristán y Valerón como ídolos, luego fue campeón gallego de tenis de mesa y luego llegó al baloncesto por su altura. Un año compaginó los tres deportes. "Era una locura". Se decantó por el basket porque ya había jugado con las selecciones de A Coruña, Galicia y España y le querían equipos de la liga ACB. A los 14 años fichó por el Baskonia, uno de los grandes equipos del país. Se fue solo a Vitoria. El camino fue duro. Recuerda salir llorando de sesiones de vídeo. Aprender a convivir con el dolor. Pero agradece esa disciplina, "necesaria", porque labró su carácter, su resiliencia.

Carlos Martínez con los otros jugadores de la selección española. / Cedida

Con 18 años y cinco días debutó con el primer equipo en la Euroliga, de la mano de Sergio Scariolo: 132 segundos sobre la pista delante de su familia en los que solo tuvo tiempo de hacer dos faltas, pero que serán inolvidables. Todo era felicidad. La camiseta sigue colgada en su habitación. Luego jugaría otros 56 segundos contra el Fenerbahçe en la Euroliga y cuatro ratos en la ACB. Y se acabó. No volvió a pisar la élite. "Mi historia viene de no cumplir las expectativas, aquello por lo que peleaba cuando era joven. No es una historia de éxito lineal ni de un fuera de serie que ha ganado siempre. Es una historia de caer y levantarme, de tener más derrotas y fracasos que victorias y de seguir peleando, intentar reinventarme, ser resiliente sin perder la esperanza. Las victorias no son algo que viene de manera lineal. La vida no es así", enfatiza.

Vivió y sobrevivió seis años entre el segundo y el tercer escalón del baloncesto español. Habla del 5x5 con frustración. Ahora apenas ve algunos partidos porque dice que ya no le divierte y quizá porque esconde cierto dolor: "Llegó un punto que no era mi feliz en mi carrera. Era una situación triste porque estaba perdiendo la ilusión por lo que yo había apostado, por lo que soñaba, por lo que me fui de casa a los 14 años". En verano de 2020, en plena pandemia, tenía varias propuestas, pero decidió cambiar de vida. Se lanzó a una piscina que ahora desborda. Apostó por el 3x3, una disciplina con un crecimiento "totalmente exponencial"- El primer Mundial fue en 2012 y debutó en los Juegos en 2021. La selección femenina ganó la plata en París y también tiene dos oros y tres bronces europeos. Martínez juega en el Lausana suizo, número 18 del mundo.

Con más tiempo y libertad completó su formación, una carrera y cuatro másters, aunque matiza que lo más importante es tener "un fuego interior", y sobre todo dio rienda suelta a su pasión autodidacta por el mundo de las inversiones y las empresas: "¿Quienes son las personas de la lista Forbes? Empresarios e inversores. Así que empecé a aprender todo lo que pudiera de ambos". Dice que si regresara al 2020 y se viera con siete empresas sentiría vértigo, pero habla de un crecimiento exponencial y orgánico, con muchas caídas por el camino del emprendimiento y algún acierto que ha pagado los errores: "Los fracasos anteriores son lo que te hace llegar adonde estás".

Son empresas que buscan "hacer un mundo mejor a través del deporte", partiendo de la premisa que el deporte es una forma de vida que también puede ser una forma de cambiar vidas. Tiene una cadena de gimnasios que busca "democratizar" el entrenamiento de fuerza (Neofit), una empresa de productos de recuperación e innovación (Wellbeinn). Pero Ecoballution es la más especial: "un proyecto social más que una empresa" que cada año recicla de seis a ocho toneladas de residuos marinos para convertirlos en material deportivo. Redes de pescar que adquieren una segunda vida como redes de canastas de baloncesto o de porterías de fútbol de clubes de Primera División, para evitar que acaben abandonadas en la arena o en el mar.

La idea nació de la tristeza de ver las playas llenas de residuos y basura: aparejos de pesca, bolsas de comida, botellas de cristal o de plástico o redes. Se acordó de las 'redeiras', las mujeres que cosen y recosen redes en la costa gallega, y de los bolsos que hacen para reinventarse, para combatir un futuro e incluso un presente difícil. "Pensé que si cortabas por debajo un bolso de esos podía ser una red de baloncesto. Fue un proceso de I+D muy sofisticado: llevé una red de baloncesto a la asociación de 'redeiras' y les pregunté si podíamos copiar eso", sonríe. Se pudo. Las redes resultantes son de hecho más resistentes. "Por la sal que tienen y porque están más preparadas para situaciones extremas. Son redes que están preparadas para pasar meses y meses en alta mar, en remojo y el roce de una pelota no les suele hacer demasiado", cuenta.

Cada año producen unas 2.000 redes a mano, también para fútbol sala, voleibol y waterpolo. También crean ropa o trofeos a partir de esos residuos. "El problema es tan grande que tenemos basura hasta que nos hartemos".