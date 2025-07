Lewandowski, en el primer día del Barça en Japón: "Estoy seguro de que Lamine puede jugar mejor que el año pasado"

Encara Robert Lewandowski la cuarta y última temporada de su contrato con el Barça. Tiene 36 años y en sus tres primeras ha ganado dos Ligas (una con Xavi; otra con Flick), además de dejar un excelente rendimiento, demostrando que le ha ganado la batalla al tiempo.

El club anda preparando en sigilio la compleja sucesión de un ‘nueve’ que vino del Bayern Múnich (costó 45 millones de euros más cinco en variables) dejando un rastro de fiabilidad y, sobre todo, rentabilidad. Y lo hace repleto de ambición, consciente de que tiene a su lado a uno de los mejores jugadores del mundo, a pesar de que acaba de cumplir los 18 años, avalado, además, el polaco por Raphinha y la reciente llegada de Rashford.

"Ya no es tan niño, es más adulto"

"Estoy seguro de que Lamine puede jugar mejor que el año pasado", ha proclamado el delantero azulgrana, quien ha precisado que no cree que el '10' que estrenará esta temporada no le va a pesar. "Ya no es tan niño, ya es adulto, tiene 18 años", ha bromeado el polaco, recordando que tiene "muy buena relación" con la gran figura del proyecto de Flick. "Yo trabajo a su lado y sé que cada año Lamine puede jugar mejor", ha sentenciado

"La polivalencia de Marcus nos ayudará mucho. Es bueno tener a alguien como él" Robert Lewandowski — Delantero del Barça

Sobre la llegada de Rashford lo tiene claro, consciente de que "la polivalencia" del exjugador del United "ayudará mucho" al Barça. Está convencido Lewandoski de que él también puede mejorar su rendimiento porque el delantero inglés proporciona a Flick nuevos recursos a un ataque que firmó 113 goles en el curso pasado. "Tiene mucho talento Marcus. Es una oportunidad que tiene él de jugar en diferentes posiciones. Es importante tener a alguien como él", ha añadido.

42 goles en la temporada 24-25

"Lo más importante es donde queremos ir y sé que mis goles son muy importantes, también con mi rendimiento. Todo lo que hemos hecho el año pasado lo podemos mejorar ahora. Podemos jugar mejor y con más experiencia", ha precisado Lewandowski, quien anotó 42 goles el curso pasado (27 en la Liga). 42 goles en los 52 partidos que disputó.

"Tenemos un equipo joven y debemos dar un paso adelante, tenemos que jugar mejor que el año pasado", ha precisado el polaco, quien no ha querido pensar en si será su último año de contrato. "Hay muchas cosas en mi cabeza. No es importante ahora pensar en eso, lo importante es pensar lo qué puedo hacer en esta temporada", ha dicho sin querer concretar si se ve jugando en el Barça hasta 2026. "No sé si éste será el último o no. Quiero hacer las cosas mejor, tengo tranquilidad y lo más importante es lo que está dentro de mi cabeza y de mi corazón", ha

Laporta charla con Flick

Nada más llegar a Kobe, y tras unas escasas horas de descanso, Flick ordenó un entrenamiento en el Noevir Stadium, el escenario del debut azulgrana en este pretemporada el domingo (12.00 h) ante el Vissel Kobe. El presidente Joan Laporta estaba a pie de césped y se le vió charlar con un serio Flick justo antes de iniciarse esta sesión en la que también se fotografió con Hiroshi Mikitani, el fundador y propietario de Rakuten, persona clave para que el Barça volara finalmenter a Asia tras retrasar su viaje durante 24 horas porque el promotor local había, como dijo el club, “incumplido gravemente” el contrato ya que dejó de pagar lo pactado.

Ajeno a la diplomacia del club, Lewandowski quiso lanzar una advertencia sobre lo que le espera al Barça a partir de este verano: "Este año va a ser más difícil porque todos los equipos nos quieren ganar", ha recalcado el delantero azulgrana. "La Champions es muy difícil. Hasta una final de Champions o de Copa hay un largo camino", ha comentado indicando que los refuerzos (Joan Garcia y Rashford) han potenciado al Barça.

"Ahora somos más fuertes, además ya no es el primer año con Hansi. Ahora ya sabemos lo que queremos y en qué dirección queremos ir. Podemos jugar mejor que el año pasado, pero necesitamos la misma mentalidad", ha reconocido el delantero polaco, quien ha explicado que no han realizado ningún tipo de reunión en la plantilla sobre la capitanía, que ahora ostenta Ter Stegen.