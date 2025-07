La honestidad que lidera: así es Sarina Wiegman, la mujer de las finales

Cuando la Federación Inglesa de Fútbol (FA) buscaba nueva seleccionadora en 2021, solo tenía una prioridad: ganar. Tras años de crecimiento del fútbol femenino en Inglaterra, la Eurocopa de 2022 —que se disputaría en casa— era el objetivo inmediato. Y para alcanzarlo, hacía falta alguien con experiencia, liderazgo y un historial probado. Esa persona fue Sarina Wiegman.

“No querían otra cosa que una ganadora”, explican desde Inglaterra. “Se redujo todo a dos nombres: Jill Ellis o Sarina. Y les fascinó lo meticulada que era Sarina, el nivel de detalle en su análisis, lo mucho que trabajaba cada plan de partido. Esa seriedad fue decisiva”.

Su fichaje fue toda una declaración de intenciones: Wiegman se convirtió en la entrenadora mejor pagada en la historia del fútbol femenino inglés. Y desde el primer momento, la federación la respaldó con todos los recursos necesarios. En aquella Eurocopa de 2022, Inglaterra no solo ganó: convenció, llenó estadios y cambió la percepción del fútbol femenino en el país. La historia ya había comenzado a escribirse.

Liderazgo firme y honesto

Lo que distingue a Sarina Wiegman no es solo su hoja de servicio. Es su forma de trabajar. Su liderazgo es sereno, pero firme. “Es muy directa con las jugadoras. Nada de ambigüedades. Les dice claramente cuál es su rol: si son titulares, suplentes o no van a jugar. Y eso, aunque a veces duela, las jugadoras lo valoran mucho”, explica Charlotte Harpur, periodista de The Athletic.

Esa honestidad también le ha traído consecuencias. Fue clara con Mary Earps al decirle que no sería su portera titular. También con Millie Bright, a quien le comunicó que sería suplente durante el torneo. Fue la propia defensa quien, tras esa conversación, emitió un comunicado explicando que no se sentía al cien por cien física ni mentalmente para competir en la Eurocopa. Al igual que Earps, decidió quedarse fuera.

“Quizás ha sido castigada por esa franqueza, pero al menos lo habló antes del torneo, evitando tensiones durante la competición”, añade Harpur. “Y el equipo no se ha resentido. Todas sabían a qué venían, y eso ha reforzado la unión del grupo”.

Pese a decisiones tan complejas, la selección no ha perdido su identidad. “Hannah Hampton es una gran portera. En defensa también había opciones. Y lo más importante: todas las que están quieren estar. Y se nota. Se han hecho más fuertes como grupo”.

Aprender a gestionar el ruido

El camino no ha sido sencillo. Tras el éxito de 2022, Wiegman experimentó un cambio. “Se volvió más reservada con la prensa, más protectora con las jugadoras. Algunas se habían convertido en celebridades y ella quiso protegerlas”, recuerda Emma Sanders, periodista de la BBC. “En el Mundial de 2023 fue mucho más cerrada, con poco acceso a medios. Se notaba que no quería exponer al grupo”.

Pero este verano, en Suiza, se ha notado un giro en su actitud. “Sarina parece más relajada, más abierta. Como si ya no tuviera que demostrar nada. Ha ganado, ha llegado a muchas finales… ahora simplemente disfruta”, explica Sanders. “Parece cómoda con la presión y el ruido que rodea al torneo”.

Su evolución como líder también ha pasado por delegar. “Antes quería tenerlo todo demasiado bajo control, lo decía su exasistente en Países Bajos”, apunta Harpur. “Ahora ha soltado un poco las riendas. Sigue siendo muy calmada, muy serena, sobre todo en el descanso de los partidos. Pero en esta Euro la hemos visto más expresiva, más emocional. Algo que nunca había mostrado tanto”.

A ningún precio

A nivel táctico, su trabajo sigue siendo impecable. Ha sabido adaptar el equipo a las bajas, ha rotado jugadoras clave como Alex Greenwood o Jess Carter, y ha dado continuidad a un bloque que ha respondido con madurez, con nuevas caras como Esme Morgan tras el partido ante Suecia. “Tiene una visión clara, autoridad y respeto. En la FA la consideran intocable. El propio CEO, Mark Bullingham, dijo hace unos días que ‘no está en venta’. Su contrato acaba en 2027, pero no hay intención de dejarla marchar. Ni que vengan a buscarla con todos los millones del mundo. No tiene precio”, subraya Harpur.

Este domingo, frente a España, Wiegman dirigirá su tercera final de Eurocopa consecutiva —dos con Inglaterra, una con Países Bajos— y la cuarta gran final de su carrera. Ganó las dos primeras (2017 y 2022) y perdió la del Mundial 2023 precisamente contra España. Ahora, con una selección renovada y más madura, busca cerrar un círculo. “Ya no se trata solo de ganar. Se trata de seguir haciendo historia”