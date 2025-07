Si se tratara de un documental se podría titular algo así como ‘pedaladas de silencio en el Tour’. Son las que da cada día Cristián Rodríguez. A los que son profanos a este deporte apenas les sonará el nombre de este ciclista andaluz de 30 años, nacido en El Ejido, provincia de Almería, tierra de invernaderos, que vista desde el cielo parece que la localidad haya sido invadida por el mar.

Tendrá el honor de ser el primer español en la general del Tour. Pero, incluso, si se busca su nombre en la Wikipedia aparece con idéntica referencia el de otro deportista de nacionalidad uruguaya, al que llamaron ‘El Cebolla’, futbolista por más señas, que jugó a principios de la década pasada en el Atlético. Así es de injusta muchas veces la vida de los corredores.

Sin las cámaras de las motos

Para terminar entre los 25 primeros del Tour hay que ser muy pero muy bueno. Sin embargo, circular en el segundo pelotón es una llamada a la clandestinidad y a la oscuridad mediática. Las cámaras de las motos no están pendientes de tu bicicleta. Y, si acaso sales en la tele, es porque alguno de los favoritos ha tenido el día malo, se ha descolgado y, sin querer, se ha convertido en tu compañero de carretera.

Sin embargo, no es por ti por quien están pendientes las cámaras. Cada día te caen segundos o minutos. Son los que cedes en las principales etapas en las que no se llega a meta en pelotón. Te has esforzado como Pogacar o Vingegaard o cualquiera de los otros ocho corredores que ocupan las diez primeras plazas de la general, en la que tampoco sales en los datos que ofrece la televisión, ya que los reserva a los que tienen el honor de cumplimentar el ‘top ten’ de la prueba.

Sin la atención de los enviados especiales

Apenas se fijan en ti los enviados especiales de tu país que están más pendientes de lo que haga Enric Mas, pese a su abandono, porque es el líder del Movistar y porque siempre es protagonista en la Vuelta, su carrera. Y los mismos periodistas son los que esbozan una mueca de reprobación cuando se enteran de buena mañana que Carlos Rodríguez también se retira del Tour porque se ha roto la pelvis, lo que, por desgracia, le obliga a convertirse en una baja importante para la Vuelta y el Mundial, las dos grandes citas que le quedan a la temporada ciclista 2025 en cuanto el domingo termine el Tour.

La familia, eso sí, los amigos, evidentemente, ellas y ellos, los que te quieren, sí estarán pendientes, felices o preocupados por lo que haces en el Tour. Serás entonces el rey y el mejor de la carrera y se sentirán orgullosos cuando llegues a París como primer español de la general.

La injusticia

Es injusta la competición, la que resalta mucho más los nueve goles que pueda marcar en la temporada una estrella del Barça o el Madrid que el que consigue el mismo número de tantos en un equipo que ocupará la parte baja de la tabla.

Es doblemente injusto en el ciclismo, porque además corres el Tour sin saber cómo se presenta tu futuro, cuando tu equipo francés, el Arkéa, no tiene asegurada la continuidad el año que viene y por lo tanto un nuevo contrato pende de un hilo, a no ser que alguien haya anotado tu nombre para ofrecerte una alternativa el año que viene gracias a tu papel en el Tour.

El caso de García Pierna

Se dirige idéntica reflexión a un compañero de Cristián, un madrileño de Tres Cantos, Raúl García Pierna, que vuela en las contrarrelojes y se comporta de forma aceptable en la montaña. Es hijo de Félix García Casas que durante muchos años fue corredor en equipos como el Festina y llegó a acabar en octava posición la Vuelta de 2002.

Y en la misma lista se podría incluir a muchos más que respiran durante muchos kilómetros el mismo aire que Pogacar y Vingegaard. En el Tour se pedalea en silencio y muchas veces en la clandestinidad sabiendo que ganar una etapa es una misión imposible y que por mucho que lo intentes y por muy bueno que seas sobre una bicicleta, de lo que no hay duda alguna, nunca podrás responder al demarraje del jersey amarillo. De este modo, difícilmente, saldrás en la tele ni en los papeles por mucho que te lo merezcas, por ser una gran persona, un ciclista sacrificado y un deportista al que se trata de forma absolutamente inmerecida.