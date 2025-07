Gol por toda la escuadra de Ter Stegen al Barça

Durante mucho tiempo, durante muchos años, durante muchas décadas, durante muchas presidencias, durante muchos entrenadores, durante un montón de servicios médicos, los partes médicos de los futbolistas lesionados han sido el misterio mejor guardado de todos los tiempos.

Hubo un tiempo, sí, lejano, muy lejano, en que el club informaba, a veces, del tipo de lesión, del tipo de tratamiento, del tipo de operación (si era necesaria) e, incluso, de detalles de quién iba a realizar la intervención y, por descontado, cual iba a ser, aproximadamente, el periódico de recuperación.

Ni que decir tiene que esos comunicados siempre tenían, tienen, el visto bueno del jugador, del médico y del entrenador antes de ser publicados, incluso se suele incluir un asterisco que reza “este comunicado se emite con el consentimiento del jugador”.

A espaldas del club

De pronto, los futbolistas, o sus médicos o preparadores personales, o sus abogados y/o representantes, pidieron, exigieron (o al menos eso divulgó en su momento el FCBarcelona) que, por motivos personales, no se podía dar ningún tipo de información sobre las lesiones porque eran temas personales, íntimos y no querían que se divulgarán asuntos que solo les afectan a ellos.

Y es por ello que, desde entonces, insisto, hace ya muchos años, los partes médicos de los clubs y, por descontado, del Barça, no sirven de nada, no dan información alguna y, por descontado, suelen tener entre cinco y diez líneas de texto, no más. El club insiste en que no puede contar más y los jugadores han ganado la batalla de la protección de datos.

El portero alemán Ter Stegen ha decidido, en pleno pulso en el FCBarcelona, publicar, de forma personal y al margen del club, un comunicado médico en el que anuncia que se operará de la espalda y que volverá a competir dentro de tres meses.

Y, ayer, por vez primera en décadas, no había ocurrido nunca, un jugador de la plantilla profesional del FC Barcelona emitió un comunicado médico por su cuenta, es decir, a través de sus redes sociales, en su perfil de Instagram, donde comunica que se va a operar y donde dice más, mucho más, donde le mete un gol por toda la escuadra al club de sus amores al anunciar, él mismo, el capitán, uno de los que, probablemente, antes había exigido que no se difundiera información alguna en el parte médico de su lesión, que volverá dentro de tres meses “porque los médicos no quieren correr riesgos”.

Por vez primera en la historia, Marc-André Ter Stegen, el líder del vestuario culé, ha decidido comunicar personalmente la decisión que ha tomado, eso sí, consultando al cuadro médico que dirige Xavier Corbella y también, claro, también a expertos externos, en el sentido de que va a operarse de la espalda.

Hansi Flick y Ter Stegen. / DANI BARBEITO

Ter Stegen empezó la pretemporada entrenándose al margen de la plantilla de Hansi Flick, instalado en el gimnasio de la Ciudad Deportiva ‘Joan Gamper’ y tratando de evitar la posibilidad de ser traspasado o, incluso, cedido a algún club, pues, tras el fichaje de Joan García, el técnico alemán no cuenta con él. Ni que decir tiene que el problema fundamental de este descarte es la inmensa y millonaria ficha que tiene el portero alemán.

En plena batalla deportiva-legal-contractual, Ter Stegen acaba de meterle un gol al Barça y, tras anunciar que se operará (repito: lo ha anunciado el futbolista, no el club), anuncia que volverá en tres meses lo que impide, por ley, que el Barça puede buscarle recambio o utilizar su ficha para inscribir a otro futbolista, cosa que hizo, en una primera instancia, con Dani Olmo, que ocupó la plaza del danés Andreas Christensen, de baja de larga duración.